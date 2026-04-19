وزير التعليم يستمع لآراء الأهالي أمام مدرسة بالمرج ويعدهم بالإرتقاء بالمنظومة

إلتقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، بعدد من أولياء الأمور أمام احدى المدارس بالمرج

حيث دار حديث بين وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و أولياء الأمور حول مستوى العملية التعليمية داخل المدارس، واستمع إلى آرائهم بشأن ما أسفرت عنه جهود تطوير العملية التعليمية في المدارس التابعة لإدارة المرج التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية استمرار التعاون بين الوزارة وأولياء الأمور، بما يدعم جهود تطوير التعليم، ويحقق مصلحة الطلاب

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ العديد من الإجراءات الفعالة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية أكثر جودة وانضباطًا.

وكان قد أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية بعدد من مدارس إدارة المرج التعليمية، لمتابعة آخر تطورات خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للاستعداد للعام الدراسي المقبل بما في ذلك الاجراءات التنفيذية المتعلقة بالتوسع في إنشاءات المدارس، فضلا عن متابعة الخطوات التنفيذية لإنهاء الفترات المسائية للمرحلة الابتدائية، بما يسهم في تحقيق الانضباط والارتقاء بكفاءة العملية التعليمية.

ورافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وخلال الجولة، تفقد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة بركة الحاج الابتدائية، والتي تم تجهيزها مؤخرًا ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء وتطوير المدارس، بهدف استيعاب الكثافات الطلابية.

واطلع الوزير على مستوى التجهيزات التي تتم حاليا داخل المدرسة، وأعمال التطوير التي شملت البنية التحتية، والدهانات، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن الوزارة تواصل جهودها لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، خاصة في المناطق ذات الكثافات المرتفعة.