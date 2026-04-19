1864وظيفة إمام وخطيب ومدرس .. موعد التقديم والشروط ورابط التسجيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن فتح باب التقديم للتعاقد مع عدد (1864) إمام وخطيب ومدرس، للعمل بوزارة الأوقاف بجميع محافظات الجمهورية.

موعد التقديم على وظائف الاوقاف



وأوضح الجهاز أن التقديم يبدأ اعتبارًا من ٤ حتى ١٨ مايو القادم، من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg⁠



وأشار الجهاز إلى أن الإعلان يتضمن كافة الشروط والتخصصات المطلوبة، إلى جانب الضوابط المنظمة لعملية التقديم، مؤكدًا أن التسجيل يتم إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى رفع مستندات في هذه المرحلة، حيث سيتم تقديمها لاحقًا عند حضور المتقدمين لأداء الامتحان الإلكتروني.



ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.