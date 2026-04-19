ماذا كشف تقرير الطب الشرعي؟ تفاصيل محاكمة رجل أعمال ومدير دار أيتام مصر الجديدة

كشف محمد لطفي محامي رجل الأعمال المتهم في قضية دار الأيتام، عن ما جاء في تقرير الطبي الشرعي قائلا: إن التقرير أثبت سلامة الشاكين من أي تعد، كما سبق ادعائهم على شخصية شهيرة في 2017، وأنهم ليسوا قصر وهم بالغين ومدركين ما يفعلون.

وقال محمد سيد محامي المجني عليهم، إن مدير الدار سهل لرجل الأعمال استدراج الضحايا مقابل هدايا مالية كما استغل رجل الأعمال فقر الضحايا وانفق عليهم ببزخ، حيث منحهم هواتف وسيارات وملابس واصطحابهم لمنزله وتعدي عليهم جنـ.ـسيا.



تفاصيل القضية

أعادت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، ملف قضية محاكمة رجل أعمال ومدير دار ايتام مصر الجديدة، على خلفية اتهامهما بالاتجار بالبشر، بالإضافة إلى اعتداء رجل الأعمال على اثنين من النزلاء المجنى عليهم، إلى محكمة الاستئناف، وذلك لتحديد دائرة أخرى.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه عقب ضبط مدير الدار عثر مع المتهم على أسئلة للذكاء الاصطناعي عن كيفية الإبعاد عن المساءلة القانونية في كتابة عقد كفالة يتيم للأشخاص، وكذلك كيفية الخروج من القضية وردود حول الأسئلة التي يمكن ان يحقق فيها الجهات القانونية معه.

وجاء تقرير الطب الشرعي في واقعة حبس رجل أعمال ومدير دار أيتام بتهمة الاتجار بالبشر، حيث تبين من الكشف الطبي على 2 من الضحايا وجود اعتداء جنـ.ـسي، واعترف المتهم في أقواله أنه يعانى من ميول شـ.ـاذة.

الجدير بالذكر أن نفس الدار شهدت في عام 2017 واقعة تعذيب أطفال وتم فيها حبس مدير الدار والأخصائي الاجتماعي بتهمة تعذيب الأطفال وقررت وقتها وزارة التضامن تغير مجلس إدارة الدار.

وكشفت تحقيقات أحمد عنتر وكيل نيابة مصر الجديدة، عن شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، ورجل أعمال ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته بمصر الجديدة.