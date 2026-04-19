التحفظ على 37 جوال دقيق مدعم داخل مخبز بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط مخزن فى إحدى قرى مركز قطور لتجميع الدقيق المدعم والمهرب بغرض إعادة تعبئته وبيعه بالسوق السوداء على أنه دقيق حر، وتم التحفظ على 37 جوال دقيق مدعم وماكينة خياطة تستخدم فى تغليف الأجوالة.

حملات تموينية

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية وبالمتابعة الميدانية المستمرة من المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، وتحت إشراف الدكتور محمد أبو عيطة وكيل المديرية، بتكثيف الحملات الرقابية المكثفة لإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز والتصدي لكافة صور التلاعب والغش التجاري.

بناءا على المعلومات الواردة إلى وكيل الوزارة عن وجود أحد الأماكن بأحد قرى مركز قطور، يستخدم بمخزن يقوم بتجميع الدقيق المدعم والمهرب بغرض إعادة تعبئته وبيعه بالسوق السوداء .

ردع مخالفين

وترأس وكيل الوزارة حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وتموين مركزي طنطا وقطور، أسفرت عن ضبط مخزن مخالف مقام على أرض زراعية بنطاق مركز قطور، يقوم بتجميع الدقيق البلدي المدعم وإعادة تعبئته تمهيدا لطرحه في السوق السوداء.

التحفظ على دقيق مدعم

وتم ضبط 37 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالإضافة إلى ماكينة خياطة تُستخدم في إعادة غلق الشكائر بعد التعبئة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.