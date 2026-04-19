الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران سوق السنطة وتجري عمليات التبريد دون إصابات.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، منذ قليل، من إخماد نيران حريق أكواخ سوق السنطة العشوائي باستخدام المواد الرغوية بعدما تم الدفع بـ3 سيارات مطافئ دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

إخماد النيران

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول اندلاع حريق هائل بمنطقة سوق السنطة بنطاق دائرة المركز إثر ماس كهربائي مفاجئ.

تفاصيل حريق السوق

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات مطافئ لإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

السيطرة على الحريق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.