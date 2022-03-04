موعد مباراة المقاولون وبيراميدز فى بطولة الدورى

يصطدم فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، مساء اليوم الجمعة بمنافسه المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الـ12 من عمر البطولة المحلية على ملعب استاد المقاولون.

ويحضر الفريق السماوي لهذه المباراة بشكل جيد وتركيز عالي، فهو يرغب في تحقيق الفوز من أجل العودة من جديد إلى الصدارة والاستمرار بقوة مزاحمة الأهلي الذي يمتلك 25 نقطة، لذا سيبذل أقصى جهد ممكن لخطف العلامة الكاملة.

ويدخل نادى بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الماضية على البنك الأهلى بهدف نظيف عن طريق لاعبه رمضان صبحى، والفوز على الصفاقسى في الكونفدرالية في الوقت القاتل وتصدره المجموعة بالعلامة الكاملة.

ويسعى إيهاب جلال المدير الفني للفريق السماوي لمواصلة الانتصارات وخطف صدارة الدوري بشكل مؤقت، وتحقيق الثلاث نقاط مستغلا الدفعة المعنوية الكبيرة التي يعيشها الفريق على المستوى المحلى والأفريقي.

في المقابل، يبحث ذئاب الجبل عن تحقيق الفوز على الخصم لتصحيح المسار والهروب من الخطر الذي يلتف حول رقبته، ولكن عليه الاستعداد الأمثل لنيل مراده حيث يدخل المقاولون العرب اللقاء بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة من فيوتشر في الجولة الماضية بهدف نظيف، ويبحث عن تحقيق الفوز الثاني له في الدوري، حيث لم يحقق الفوز خلال آخر 10 مباريات خاضها، جعلته في المركز السادس عشر أحد مراكز الهبوط برصيد 8 نقاط، جمعها من فوز و5 تعادلات و5 هزائم.

ويأمل محمد عودة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز لتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب مستغلا عامل الأرض في تحقيق الفوز الثاني في الدوري للفريق والأول له مع المقاولون بعدما تم تعيينه خلفا لعماد النحاس.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري ولديه 23 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر الأهلي صاحب الـ25 نقطة.

بينما يأتي المقاولون العرب في المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية ولديه 8 نقاط.

موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

من المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في تمام 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والمقاولون في الدوري

وتذاع مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الدوري، على فضائية ontime sports HD الناقل الحصري لمباريات المسابقات المحلية.

قائمه فريق بيرامدز لمواجهة المقاولون العرب

أعلن المدير الفني لفريق بيراميدز إيهاب جلال قائمة الفريق والتي تتكون من 20 لاعبا وهي كآلاتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – مهدي سليمان.

خط الدفاع: علي جبر – أسامة جلال – محمد حمدي – أحمد فتحي – أحمد سامي – حسين السيد.

خط الوسط: عمر جابر – إيريك تراوري – إسلام عيسى – رمضان صبحي – محمد صادق – نبيل دونجا – إبراهيم توريه – وليد الكرتي – عبد الله السعيد – إبراهيم عادل.

خط الهجوم: محمود وادي – فاجري لاكاي.

موقف الفريقين في الدوري المصري

يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 23 ويبحث على تحقيق أول لقب له بالدوري المصري، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط، حيث هزم 5 مباريات و5 تعادلات آخري وانتصار وحيد.