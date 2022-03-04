كوارث المريخ السوداني في مصر ترسل بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل موقعة السبت

تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي يوم السبت المقبل لمتابعة مباراة الفريق أمام نظيره المريخ السوداني في إطار الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتعويض الهزيمة في المباراة الماضية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 على أرضه بإستاد القاهرة الدولي، كما أن الأهلي لم يحقق أي فوز حتى الآن في دور المجموعات بعد تعادله سلبيًا أمام الهلال السوداني خارج أرضه.

ويتصدر صن داونز المجموعة الأولى بـ 7 نقاط بعد خوضه لثلاث مباريات، فيما يأتي المريخ ثانيًا بـ 4 نقاط من مباراتين، ويملك الأهلي نقطة وحيدة في المركز الثالث، بينما يتذيل الهلال الترتيب بنقطة واحدة.

سجل كارثي للمريخ على الأراضي المصرية في بطولات إفريقيا

وخاض المريخ 10 مواجهات مع الأندية المصرية بملعبها لم يحقق أي انتصار، وخسر 9 مباريات وتعادل في لقاء، واستقبلت شباكه 23 هدفا وأحرز 4 أهداف.

بداية المريخ كانت مع مواجهة غزل المحلة، في ربع نهائي دوري الأبطال 1975، وفاز المحلة بهدفين مقابل هدف.

المواجهة الثانية كانت أمام الأهلي، في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 1983، وفاز المارد الأحمر بهدف دون رد.

أما المباراة الثالثة فكانت أمام المقاولون العرب في دور الـ16 من بطولة أبطال الكؤوس 1984، وفاز الذئاب بهدفين دون مقابل.

وكانت المباراة الرابعة أمام الأهلي في ربع نهائي أبطال الكؤوس 1993، وفاز المارد الأحمر بنتيجة (5-1).

واللقاء الخامس فكان أمام المنصورة في دور الـ32 من أبطال الكؤوس 1997، وفاز المنصورة بنتيجة (2-0).

وكانت المواجهة السادسة أمام المصري في دور الـ32 من أبطال الكؤوس 1999، وفاز الفريق البورسعيدي بهدف دون رد.

أما الصدام السابع فكان أمام الأهلي في دور الـ 16 من دوري الأبطال 2002، وفاز المارد الأحمر بنتيجة (3-1).

واللقاء الثامن كان أمام المقاولون العرب في دور الـ 16 من بطولة كأس الكونفيدرالية 2005، وفاز الذئاب بنتيجة (3-0).

أما المباراة التاسعة فكانت أمام الإسماعيلي من دور المجموعات بالكونفيدرالية 2007، وتعادلا بهدف لكل منهما.

أما آخر مواجهة فكانت أمام الأهلي بدور المجموعات في دوري الأبطال 2021، وفاز المارد الأحمر بنتيجة (3-0).

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني

وتقام المباراة يوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد السلام وي الأهلي يوم السبت المقبل ٥ مارس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

وتذاع مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة بي ان سبورت.

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

اعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، في المباراة التي تقام الساعة التاسعة من مساء غد السبت باستاد الأهلي we السلام، وهي مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.