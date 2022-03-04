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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تحسين جودة الحياة

جامعة عين شمس تنظم ندوة حول المهارات الإنسانية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة، بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان «المهارات الإنسانية وعلاقتها بتحسين جودة الحياة لدي طلاب الجامعة»، تحت رعاية د. محمود المتيني، رئيس الجامعة الأسبوع المقبل.

ويحاضر بالندوة، الدكتور جمال شفيق أحمد، أستاذ علم النفس الإكلينيكي، بقسم الدراسات النفسية للأطفال.

 

وقالت الدكتورة راندا كمال، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الندوة تهدف لتحقيق التوافق النفسي والأسري والدراسي لدي طلاب الجامعة، مضيفة أن الفعاليات تسعى لتوضيح مفهوم المهارات الإنسانية وأهمية وكيفية تنميتها، كما تحدد دور تنمية المهارات الإنسانية في تحسين جودة الحياة لدي طلاب الجامعة في المجال النفسي والأسري والدراسي.

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رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس يعلن عن ندوة هيئة الفولبرايت للباحثين المصريين.. 7 مارس

 

وتستمر فعاليات بطولة دورة الجامعات المصرية ال ٤٩ الشهيد رفاعي والتى تقام تحت رعاية ا.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وتستضيفها جامعة عين شمس برعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة وا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب
حيث اقيمت بطولة كرة الريشة الطائرة للجامعات المصرية والمعاهد العليا 
وتنافس بها ١٣ جامعة ومعهد على مدار يومين 
وقد فاز فريق جامعة عين شمس في   بطولة كرة الريشة الطائرة الزوجي طلبه
المركز الأول والميدالية الذهبية الطالبان "علي أشرف و محمد علاء" وفي بطولة الزوجي طالبات فاز 
بالمركز الثاني والميدالية الفضية الطالبتين "إسراء هاني و  رنا إيهاب" وفاز بالمركز الرابع الطالبتين "سارة محمد و تقي محمد "

أما عن منافسات  الفرق حقق فريق الجامعة طلبه  المركز الثالث وحصل علي الميدالية البرونزية " علي أشرف واحمد رمضان و محمد علاء و عمر طارق " 
كما فاز  فرق الطالبات بالمركز الثالث وحصل علي الميدالية البرونزية " إسراء هاني و رنا إيهاب و سارة محمد و تقي محمد"

جامعة عين شمس بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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