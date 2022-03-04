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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس يعلن عن ندوة هيئة الفولبرايت للباحثين المصريين.. 7 مارس

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

 

يعلن مكتب رعاية المبعوثين  بجامعة عين شمس عن ندوة هيئة الفولبرايت للباحثين المصريين عبر تقنية زووم لمنح ابحاث ما بعد الدكتوراه والمنح المقدمة في مجالات إدارة الفنون ودراسات المتاحف والتراث. تتناول الندوة تفاصيل وأهداف البرنامج ومعاييرالأختيار والمستندات المطلوبة وطرق التقدم والجدول الزمني.

 

 تعقد الندوة يوم الأثنين القادم 7 مارس 2022 في تمام الساعة 1 ظهرا.

للأطلاع علي تفاصيل الندوة ولينك الحضور، برجاء زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/395/event
للتفاصيل عن برنامج المنحة، نرجوا زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/announc

 

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معرض خيري مجاني للطالبات ببنات جامعة عين شمس.. 7 مارس

 
كل أعلن   مكتب رعاية المبعوثين عن منح ابحاث ما بعد الدكتوراه المقدمة من هيئة الفولبرايت مصر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لأجراء الأبحاث في الجامعات الأمريكية. تمتد فترة المنحة من 3-9 شهور بالولايات المتحدة الأمريكية وتتضمن جميع المجالات البحثية.  تغطي المنحة كافة مصاريف الأقامة و التأمين الصحي.  
شروط المنحة: 
- المتقدم مصري الجنسية. مواطنو الولايات المتحدة وحاملو البطاقة الخضراء والمتقدمون غير مؤهلين للتقديم.
- يجب على المتقدمين الإقامة في مصر بدءًا من عملية التقديم وطوال عمليات الاختيار والمقابلة وما قبل المغادرة.
- عضو هيئة تدريس في جامعة مصرية أو مركز أبحاث.
- حاصل علي درجة الدكتوراه. 
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- يجب على المتقدمين إكمال جميع خطوات التقديم والتقييم والاختيار وإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة بنجاح.
- الأشخاص التالية أسماؤهم وأفراد أسرهم المباشرين (أي الأزواج والأطفال) غير مؤهلين للتقدم خلال ولمدة تنتهي بسنة واحدة بعد إنهاء هذا العمل: موظفو وزارة الخارجية الأمريكية ؛ الموظفون المحليون في بعثات الولايات المتحدة بالخارج الذين يعملون لصالح وزارة الخارجية الأمريكية و / أو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ؛ الموظفون في المنظمات التي تنفذ برامج التبادل لمكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ؛ بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي لجنة فولبرايت أو عائلاتهم (حتى الأقارب من الدرجة الرابعة).
نهاية التقدم: تنتهي فترة التقدم في 30 اغسطس 2022.
للأطلاع علي كافة التقاصيل الخاصة بالمنحة، نرجوا زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/163   
لحضور الندوة المتعلقة بالبرنامج، نرجوا الاطلاع علي تفاصيل الندوة ولينك الحضور المتاح في الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/395/event

جامعة عين شمس مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس هيئة الفولبرايت للباحثين المصريين

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