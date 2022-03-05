فوائد ممارسة الرياضة لمرضى ضغط الدم المرتفع.. واحذر من 3 تمارين

ارتفاع ضغط الدم هو اضطراب في نمط الحياة يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بأمراض خطيرة إذا تركت دون تشخيص أو علاج لفترة طويلة، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى الانتباه إلى مستويات ضغطهم طوال اليوم وتجنب أي حدث غير مقلوب يمكن أن يؤدي إلى زيادة مفاجئة في المستويات، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، ويمكن أن يؤدي التمرين المكثف إلى رفع مستوى ضغط الدم بسرعة.

فوائد ممارسة الرياضة لمرضى ضغط الدم المرتفع

ممارسة الرياضة اليومية لها فوائد صحية عديدة، حتى لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يمكن لأداء تمارين بسيطة مثل المشي السريع والركض واليوجا أن تساعد في تقليل مستوى التوتر وكذلك خفض مستويات ضغط الدم.

تمارين ضارة بمرضى ضغط الدم المرتفع

لكن بعض الأنشطة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم على الفور، مما يؤدي إلى الدوار وضيق التنفس، ويُنصح جميع الأشخاص الذين تبلغ قراءة ضغط الدم لديهم 180/100 مم زئبق أو أكثر ، باستشارة الطبيب قبل البدء في أي نظام تمارين رياضية جديد.

فيما يلي بعض التمارين التي يجب أن يكونوا حذرين بشأنها.

1- تمارين القوة

يمكن أن تساعد تمارين القوة في تقوية العظام وتقليل مخاطر الإصابات المرتبطة بالعظام بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يساعد رفع الأثقال في إدارة مستوى ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، فقط إذا تم إجراؤها بشكل محدود، ويمكن أن يؤدي التمرين القاسي إلى رفع مستوى ضغطك إلى مستوى خطير.

2- الركض

يُنصح بالركض والجري المعتدل وركوب الدراجات للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. لكن الركض ليس اختيارًا جيدًا.

3- الغوص

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر حدوث ارتفاع مفاجئ في المستوى أثناء الغوص. يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية ، وكلاهما يمكن أن يكون قاتلاً تحت الماء، قبل تجربة هذه الرياضات المائية.

