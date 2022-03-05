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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في الذكري الـ 88 لإنشائه

يضم 6 آلاف قطعة أثرية.. تعرف علي متحف الإسماعيلية القومي

متحف آثار الإسماعيلية
متحف آثار الإسماعيلية القومي

يعد متحف الإسماعيلية القومي واحدا من أقدم المتاحف في مصر، والذي شيده المهندسون العاملون في شركة قناة السويس العالمية للملاحة البحرية "هيئة قناة السويس حالياً".

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واحتفلت إدارة متحف الإسماعيلية القومي بالذكري 88 لإنشائه، تحت شعار 88 من التميز و النجاح"
واستقبل متحف آثار الإسماعيلية طلاب المدارس، و تضمن البرنامج جولة إرشادية تناولت أهم القطع المعروضة بأسلوب مبسط يتناسب مع الفئة العمرية ، بالإضافة إلى  الحجرة الجنائزية من خلال سيناريو العرض المتحفي بإشراف بعض من السادة إمناء المتحف بالإضافة إلى توضيح السلوكيات المتبعة عند زيارة المتحف، عمل ورشة فنية التلوين من خلال تدوير الخامات والتلوين و ربطها بالقطع الأثرية المعروضة، ورشة " أب هيروغليفى " من خلال مشاركة الطلبة فى كتابة أسمائهم بالهيروغليفية على ورق البردى، عمل مسرح عرائس لشرح تاريخ المتحف و أهم القطع الأثرية الأصلية به بأسلوب الحكى للأطفال صغار السن.

 هذا و قد أقيمت الأنشطة و الاحتفالية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

ويتخذ متحف الإسماعيلية القومي شكل صرح معبد، ويتميز بعرض مجموعة متنوعة من القطع الأثرية الفريدة التي تم اكتشافها في منطقة إقليم قناة السويس وسيناء.

جاءت فكرة إنشاء المتحف القومي بالإسماعيلية بالتزامن مع حفر قناة السويس (١٨٥٩-١٨٦٩م)، وكان الهدف من إنشائه إيجاد مكان للحفاظ على الآثار المكتشفة وعرضها بطريقة تسهل دراستها، وخلال عام ١٩٣٤، تم افتتاح المتحف رسمياً.

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وبدأ التفكير في إنشاءه، أواخر القرن الـ 18 وبداية القرن الـ 19، وبالتزامن ‏مع مشروع حفر قناة السويس (1859-1869م)، وذلك عندما قام الأثري الفرنسي "جان كليدا" بأعمال حفائر ‏وتنقيب في المواقع الأثرية الموجودة حول إقليم قناة السويس وشمال سيناء‎.‎‏

سجلت أعمال البعثة برئاسة جان ‏كليدا اكتشافات أثرية هامة كانت النواة التي أنشئت الشركة بسببها متحف الإسماعيلية ولعل أهمها تلك ‏الفسيفساء التي تزين حاليًا أرضية البهو الرئيسي للمتحف، حيث يعد "كليدا" صاحب فكرة تأسيس المتحف.‏

يقع المتحف بحي الإفرنج وهو أحد الأحياء القديمة بمدينة الإسماعيلية، ويتميز ذلك الحي بطرازه المعماري ‏الفرنسي وكان يقيم به العاملين بالشركة العالمية للملاحة البحرية. كانت بداية متحف الإسماعيلية عام 1911 ‏كمتحف مفتوح بحديقة المتحف، وبعد ذلك تم إنشاء المبنى الحالي على شكل صرح أو معبد مصري قديم، ‏افتتح المتحف لأول مرة للجمهور في مارس عام ١٩٣٤م. تم تجديد العرض المتحفي في عام 2019م. ‏

يضم المتحف حوالي 6000 قطعة أثرية بعرض منها حوالي 2000 قطعة تغطي مختلف المراحل التاريخية ‏للحضارة المصرية، يتناول سيناريو العرض المتحفي بعض الموضوعات الهامة منها الحياة اليومية والكتابة ‏والحلى وأدوات الزينة، الحرف والصناعاتـ والآلهة والأساطير الإغريقية بالإضافة إلى الحجرة الجنائزية ‏والتي يعرض بها بعض شواهد القبور من الآثار المستردة.‏

ومن أهم القطع المعروضة التي تم الكشف عنها بمحافظة الإسماعيلية تمثال من الجرانيت لأبي الهول من عصر الدولة الوسطى، وتابوت من الرخام لشخص يدعى "جد حور" يرجع إلى العصر البطلمي، بالإضافة إلى هريم من عصر الملك رمسيس الثاني تم الكشف عنه بمدينة القنطرة شرق خلال أعمال حفر قناة السويس .
 

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