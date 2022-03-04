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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخماد حريق عزبة الجلوس في الإسماعيلية | صور

خلال السيطرة علي
خلال السيطرة علي الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الاسماعيلية من السيطرة علي حريق بعزبة الجلوس، وذلك بمتابعة من مسئولي الرصد بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تحت اشراف اللواء هشام الطويل سكرتير عام مساعد محافظة الإسماعيلية.

الدفع بـ 8 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل في الإسماعيلية

وكانت محافظة الاسماعيلية، قد أصدرت، بيانا توضيحيا، مساء اليوم، بخصوص اندلاع حريق في عزبة الجلوس بابو عطوة.
 

وقالت المحافظة في بيانها :" نحيط بالمواطنين علما،  أن قوات الحماية المدنية تسيطر علي الحريق بشكل كامل، و الذي نشب في هيش و نباتات ميتة بالبركة وتحيطها مياه من كل الجوانب بمنطقة عزبة الجلوس، الأمر الذي نتج عنه دخان كثيف".

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و قد تلقت الحماية المدنية بالإسماعيلية بلاغا فور حدوث الحريق وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء و تم السيطرة تماما عليه ومنع انتشاره.

و تتابع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الوضع لحظة بلحظة وتنسق مع كل الجهات حول هذا الشأن. 

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