تشكيل حكومة في المنفى.. ملامح الخطة الامريكية في حالة سقوط كييف

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد مع الحلفاء بتشكيل حكومة في المنفى في حالة سقوط العاصمة كييف.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة وحلفاؤها يستعدون لدعم معركة طويلة في كييف في حال سقوطها، كما أن حلفاء أوكرانيا يخططون لتوجيه عمليات حرب شوارع ضد روسيا في كييف.

وأضافت أن الحلفاء يزودون أوكرانيا بأسلحة ومعدات تصلح لحرب شوارع، و الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا ستكون حاسمة في مرحلة حرب الشوارع.

وتابعت الصحيفة أن سيطرة روسيا المحتملة على كييف استنفرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" والوكالات الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي قوله إن بولندا قد تكون مقر الحكومة الأوكرانية المؤقتة إذا سقطت كييف، فيما يرفض الرئيس الأوكراني حتى الآن الانتقال إلى مدينة لفيف غرب البلاد.