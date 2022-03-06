تفاصيل حفل مسار إجبارى فى مركز المؤتمرات بمدينة نصر

يحيى فريق مسار إجبارى حفلا غنائيا يوم ١٨ مارس الجارى على خشبة المسرح المكشوف بمركز القاهرة للمؤتمرات الدولية بمدينة نصر وتبدأ سعر التذاكر من ٣٥٠ إلى ٧٠٠ جنيها.

ويتضمن البرنامج الخاص بحفل مسار إجباري مجموعة متنوعة من الاعمال التى تعبر عن أحلام وطموحات الشباب منها طريق تانى ، للحزنأصول ، مساومات ، فاكرة ، برنس ، بقيت حاوى ، مفيش حاجة ، كانت هتفرق وغيرها .

وكان قد احيا فريق مسار إجباري وديسكو مصر حفل غنائي ضخم علي مسرح البروج وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقته بساعات.

وقدم مسار إجباري خلال الحفل مجموعة من أشهر اغانيهم منها "أشهر أغانيها القديمة والجديدة، مثل "نهايات الحكاوي" و"متخافش من بكرا" و"أنا هويت" و"زيك أنا"، ويعد هذا الحفل هو الأقوى بمسرح البروج نظرا للعدد الكبير الذي حضر.

يذكر أن فريق مسار اجبارى تأسس عام ٢٠٠٥ ، اشتهر بتقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة، من خلال مزج موسيقى البلوزوالروك والجاز مع الموسيقى الشرقية ، حيث قدم الفريق الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة ، كما شاركفى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا ، إيطاليا ، تركيا ، مقدونيا ، الكويت ، الإمارات العربية وتنزانيا ، تم تكريمه فى إبريل ٢٠١١ بمقر مؤسسة اليونيسكو بباريس .