اليوم.. مسار اجباري يحيي حفل أونلاين

اعلن فريق مسار اجباري عن احيائهم حفل للجمهورهم اونلاين بسبب برودة الجو، والامتحانات.

وكتبوا عبر حسابهم على فيسبوك":مساء الفل عليكم

بما ان الجو برد و الناس قاعده في بيوتها و في امتحانات ، و انتم وحشتونا ، قلنا نعملكم لايف من الاستوديو نغنيلكم شويه ، حنستناكم بكره الاحد الساعة ١٠ مساء على الفيسبوك ويوتيوب

وتابعوا": عايزينكم تختاروا ٤ أغاني من الأغاني دي و احنا حنغنيهالكم نشوفكم بكره،الأغاني :

١- نهايات الحكاوي

٢- صباحك

٣- فاكره

٤- صاحب

٥- رغم المسافه

٦- ريتك معايا

٧- زيك انا

٨- لسه الدنيا

وكان قد احيا فريق مسار إجباري وديسكو مصر حفل غنائي ضخم علي مسرح البروج وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقته بساعات.

فعاليات حفل مسار إجباري وديسكو مصر

وحفل مسار إجباري وديسكو مصر من تنظيم المنتج وليد منصور والمسرح محمد سعيد والإضاءة علي عمران والصوت شريف آغا والمهندس حميد والتأمين فتحي تاج.

وقدم مسار إجباري خلال الحفل مجموعة من أشهر اغانيهم منها "أشهر أغانيها القديمة والجديدة، مثل "نهايات الحكاوي" و"متخافش من بكرا" و"أنا هويت" و"زيك أنا"، ويعد هذا الحفل هو الأقوى بمسرح البروج نظرا للعدد الكبير الذي حضر.