إضافة 2 مليون فدان للرقعة الزراعية بنهاية 2023.. فيديو

قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة، إن رؤية الرئيس السيسي منذ تولية الرئاسة كانت رؤية ثاقبة للمستقبل وللتحديات العالمية.

وأضاف "مصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "الرئيس السيسي دعم قطاع الزراعة بقدر كبير جدا، فضلا عن التوجيه بالمشروعات القومية جديدة للتوسع الأفقي لتوسيع الرقعة الزراعية في مصر بهدف توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري وتحقيق القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية".

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل بكافة جهودها للتوسع الأفقي لزيادة الانتاجية من وحدة المساحة والمياه، ومن أهم مشروعات التوسع الافقي في الفترة الأخيرة هو مشروع المليون ونصف فدان، ومشروع توشكى.

وأوضح مستشار وزير الزراعة،: "مشروع توشكي ليس ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومساحته تصل 500 ألف فدان، وهناك توسعات مستقبلة بأن يكون أكثر من مليون فدان"، مردفا: "هناك مشروع جديد غرب المنيا ضمن المشروعات القومية، وهناك مشروع سيناء بمساحة 500 ألف فدان، والذي تم زراعة 128 ألف فدان منه".



ولفت إلى أن المشروع العملاق والأضخم وهو مشروع الدلتا الجديدة، وإجمالي مساحته تصل إلى 2.8 مليون فدان، والذي سيتم زراعة مليون فدان من هذا المشروع بنهاية عام 2023، حيث تم زراعة أكثر من 350 ألف فدان من هذا المشروع حتى الآن".

وأكمل نعيم مصيلحي: "نهدف إلى إضافة 2 مليون فدان للرقعة الزراعية بنهاية عام 2023، وهو ما سيحقق إنجاز ضخم في تحقيق الأمن الغذائي المصري".