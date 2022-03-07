التدخين ودرجات الحرارة.. تعرف على أسباب الانسداد الرئوي المزمن

ضيق التنفس هو العرض الأساسي لمرض الانسداد الرئوي المزمن، يحدث مع الأنشطة اليومية وينتج انسداد المجاري الهوائية والحويصلات الهوائية التالفة أو المدمرة حيث يتم امتصاص الأكسجين ويتم إطلاق ثاني أكسيد الكربون.

وقد تشمل أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن الأخرى الصفير وضيق الصدر والسعال المزمن، وقد يتعب الفرد المصاب بسهولة ، ويصاب بنزلات البرد والإنفلونزا بشكل متكرر ، وينتج مخاطًا أو بلغمًا مفرطًا، تتفاقم أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن سوءًا ببطء .

اسباب الانسداد الرئوي المزمن

نصف حالات تفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن ناتجة عن عدوى بكتيرية أو فيروسية ، في حين أن بقية المسببات ناتجة عن عوامل بيئية، يمكن أن يؤدي التقليل من التفاقم وتجنب مسببات مرض الانسداد الرئوي المزمن إلى إبطاء تقدم مرض الانسداد الرئوي المزمن، فيما يلي بعض المسببات الشائعة لمرض الانسداد الرئوي المزمن داخليًا وخارجيًا:

دخان التبغ

تراب

وبر الحيوانات الأليفة

لقاح

أقوى الروائح: العطور والشموع المعطرة ومعطرات الجو

الأبخرة الكيماوية: منتجات التنظيف والدهانات والمذيبات

التلوث: التلوث الخارجي (عوادم السيارات ، أبخرة محطات الوقود) الملوثات الداخلية (الأبخرة والروائح من الطهي ، الموقد ، فلاتر الهواء المتسخة

درجات الحرارة القصوى: الحرارة الشديدة أو البرودة