28 دولة تعلن مشاركتها في كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

أكدت 28 دولة مشاركتها في كأس العالم للخماسي الحديث المقرر إقامته خلال الفترة من 22 حتى 27 مارس الجاري بملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



وقد تأثر عدد اللاعبين والدول المشاركة في البطولة بقرار الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بمنع لاعبي روسيا وبيلاروسيا عن المشاركة في البطولات، بالإضافة إلى عدم حضور أوكرانيا، حيث كانت هذه الدول مسجلة في منافسات البطولة بعدد كبير من اللاعبين.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم يوم 22 مارس بملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس بمشاركة نحو 200 مشارك يمثلون نحو 28 دولة قاموا بالتسجيل حتى الآن.

وقد وقع الاختيار على ملاعب الجامعة الأمريكية بناءً على توصيات لجنة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث التي قامت بزيارة لمصر لمعاينة الملاعب المناسبة لمتطلبات البطولة حسب قوانين اللعبة الجديدة التي شهدت تعديلات كبيرة والتي تتطلب تواجد جميع الملاعب في مسافة 5 دقائق مشي تماشيا مع النظام الجديد للمنافسة التي ستكون مدتها 90 دقيقة فقط.

ويبدأ توافد الدول المشاركة على مصر ابتداء من يوم 20 مارس الجاري، ويقام الاجتماع الفني لتصفيات السيدات يوم 21 مارس.

وتنطلق منافسات البطولة يوم الثلاثاء 22 مارس بتصفيات السيدات، فيما تقام تصفيات الرجال يوم 23 مارس، ويقام نصف نهائي السيدات يوم 24 مارس فيما يقام نصف نهائي الرجال يوم 25 مارس، ويشهد يوم السبت 26 مارس نهائي السيدات يليه مباشرةً نهائي الرجال، وتختتم البطولة يوم الأحد 27 مارس بالتتابع المختلط.