عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق أسماء 4 شهداء على المدارس بـ بني سويف

تنفيذي بني سويف
تنفيذي بني سويف

وافق المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ د. محمد هاني غنيم على إطلاق اسم الشهيد مجند حلمي محمد بدوي، على مدرسة الشماشرجي الإعدادية بقرية بدهل بسمسطا، واسم الشهيد مجند يحيى محمد يحيى إمام، على مدرسة إهوة الابتدائية المشتركة بمركز بني سويف، واسم الشهيد مجند عبد التواب محمد عبد التواب، على مدرسة اهناسيا الابتدائية المشتركة "2"، بالإضافة إلى الموافقة على إطلاق اسم الشهيد مجند فاروق كامل عبد الفتاح، على مدرسة سمسطا الثانوية التجارية.

إصابة 3 شباب في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

ضبط 52 طن دقيق فاخر و21 طن أرز بهدف احتكارها ببني سويف

ضبط 14 مخالفة والتحفظ على 5 أطنان سلع أساسية في بني سويف

إصابة شقيقتين سقط عليهن عرق خشب فى بنى سويف

إحالة مدير مدرسة للمحكمة التأديبية ببني سويف بعد توقيعه لمعلمين لإثبات حضورهما

السكرتير العام لمحافظة بني سويف يواصل متابعته لجهود لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية

ووجًه محافظ بنى سويف تحية إعزاز وتقدير لأرواح شهداء الواجب من الجيش والشرطة، الذين جادوا بأغلى ما يملكون، ليحيا وطننا فى أمن واستقرار، ولتستكمل الدولة مسيرتها نحو التنمية الشاملة، مؤكدًا على أن شعب مصر يدرك حجم وعظم ما تقدمه قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة فى حفظ أمن ومقدرات الوطن.

المصالح الحكومية التنمية الشاملة الأراضى الزراعية محافظ بني سويف المجلس التنفيذى العسكري بني سويف شهداء الدكتور عاصم سلامة التعديات على الاراضي الزراعية محافظة بني سويف محمد هاني التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

حالة الطقس.. أمطار غزيرة خلال ساعات تصل إلى القاهرة والدلتا

رقم فلكي.. الذهب يُلامس 2070 دولارًا للأوقية مع حظر بايدن للنفط الروسي

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

جريمة بشعة.. إمرأة وزوجها يقتلان شخصا ويوزعان أجزاء جثته في صحراء حلوان

البيض الأورجانيك |كيف يتم إنتاجه وماهو سعره بالأسواق؟

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

موضوعات متعلقة

مبادرة لتدريب العاملين بالممشى السياحي على التعامل مع الطوارئ ببني سويف

ضبط 12 طن أرز بهدف احتكارها خلال حملات تموينية ببني سويف

السكرتير العام لمحافظة بني سويف يواصل متابعته لجهود لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية

مصرع شخص صدمه قطار بالقرب من مزلقان السحارة ببني سويف

مصرع شاب غرقا بمياه النيل عقب التقاط صورة تذكارية مع أصحابه

إصابة 3 شباب في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

ضبط 52 طن دقيق فاخر و21 طن أرز بهدف احتكارها ببني سويف

ضبط 14 مخالفة والتحفظ على 5 أطنان سلع أساسية في بني سويف

ترشيحاتنا

فرصة واحدة حقيقية.. الأهلي يستحوذ ويضغط على دفاع بيراميدز في أول 15دقيقة

أكاديمية المعلمين ومشروع قوى عاملة مصر يطلقان معايير جديدة للبرامج التدريبية

عاشت أغرب قصص زواج.. لماذا كرهت سميحة أيوب الرجال وادعت الجنون؟.. فيديو

كما واجهنا أزمة كورونا.. الغرف التجارية تلتقي برئيس الوزراء| تفاصيل

النطق بالحكم 29 مارس.. تعرف علي العقوبات التى تواجه طبيب الكركمين

مايا مرسي: رعاية قرينة الرئيس لـ مبادرتي دوي ونورة استكمالا لجهود تمكين المرأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا تانية.. حكاية مشهد انفعالي كلف ليلى علوي خياطة 9 غرز.. صور

مطار القاهرة يستقبل وفود المعتمرين المغادرين إلى الأراضي المقدسة.. صور

31 عملا دراميا .. تعرف على الخريطة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2022

للحد من الانبعاثات.. تجميد وتخزين ثاني أكسيد الكربون في قاع المحيطات

فيديو

بدأت بمظاهرة.. سر اختيار 8 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة

أمن الخليج والمستجدات الإقليمية.. تفاصيل زيارة السيسي للسعودية ولقاء الملك سلمان “فيديو”

ابنة بوتين لويزا روزوفا تغلق حسابها على مواقع التواصل .. تفاصيل .. فيديو جراف

الحكومة تواجه احتكار السلع وغلاء الأسعار بـ غرامة مليوني جنيه.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ