إطلاق أسماء 4 شهداء على المدارس بـ بني سويف

وافق المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ د. محمد هاني غنيم على إطلاق اسم الشهيد مجند حلمي محمد بدوي، على مدرسة الشماشرجي الإعدادية بقرية بدهل بسمسطا، واسم الشهيد مجند يحيى محمد يحيى إمام، على مدرسة إهوة الابتدائية المشتركة بمركز بني سويف، واسم الشهيد مجند عبد التواب محمد عبد التواب، على مدرسة اهناسيا الابتدائية المشتركة "2"، بالإضافة إلى الموافقة على إطلاق اسم الشهيد مجند فاروق كامل عبد الفتاح، على مدرسة سمسطا الثانوية التجارية.

ووجًه محافظ بنى سويف تحية إعزاز وتقدير لأرواح شهداء الواجب من الجيش والشرطة، الذين جادوا بأغلى ما يملكون، ليحيا وطننا فى أمن واستقرار، ولتستكمل الدولة مسيرتها نحو التنمية الشاملة، مؤكدًا على أن شعب مصر يدرك حجم وعظم ما تقدمه قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة فى حفظ أمن ومقدرات الوطن.