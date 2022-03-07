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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 14 مخالفة والتحفظ على 5 أطنان سلع أساسية في بني سويف

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف

واصلت أجهزة محافظة بني سويف المعنية حملاتها التموينية والرقابية "المفاجئة " على الأسواق والمحال التجارية، في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمواصلة الجهود اليومية لمجابهة جميع صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجاري ومحاولات الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة للمغالاة في الأسعار واستغلال أية ظروف طارئة.

وأسفرت تلك الحملات التي تم تنفيذها أمس بمركزي ناصر والواسطى تحت اشراف مباشر من وكيل وزارة التموين المهندس وصفي عبد الله، عن تحرير عدد 14 محضر مخالفة تموينية ، وتقرر إحالة جميع المحاضر المحررة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

وشملت المحاضر عدد من  المخالفات، منها: حيازة سلع غذائية بدون فواتير ، وحيازة علف دواجن بدون فواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع بأزيد من السعر المدون عليها وعدم وجود فواتير، وعدم حمل شهادات صحية ، ومزاولة نشاط بدون ترخيص وعدم وجود خط سير، وذلك في سلع الأرز والدقيق والسكر والعلف ولحوم مجمدة ومواد غذائية، حيث تم التحفظ على 5 أطنان سلع أساسية.

من جانبه شدد المحافظ على مواصلة تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة ، مع مواصلة إرسال التقارير على مدار الساعة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة في هذا الشأن.

يذكر أن محافظ بني سويف عقد اجتماعاً موسعا " أمس "  بحضور مسؤولى التموين والغرفة التجارية وحماية المستهلك، لتنفيذ حزمة من الإجراءات لمجابهة كافة صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجاري ومحاولات الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة للمغالاة في الأسعار واستغلال أية ظروف طارئة.

وطالب المحافظ بتقرير يومي عن أسعار السلع التموينية لدراسة الموقف السلعي والتمويني وأسعار السوق أولاً بأول لاتخاذ الإجراءات  اللازمة في هذا الشأن، موجهاً بسرعة الإعلان عن الخريطة المكانية للمعارض والسلع بأسعار مخفضة، مشدداً على ضرورة أن تمتد للقرى والعزب،مع إمكانية توفير منافذ بيع متنقلة تجوب المحافظة للوصول لأكبر قطاع من المواطنين.

ووجه المحافظ بالإعلان عن أرقام وخطوط التليفون الساخنة لاستقبال وتلقي شكاوى المواطنين،عن كافة صور الغش التجاري والمغالاة غير المبررة في أسعار السلع، وأية محاولات لاحتكار السلع بكافة أنواعها، خاصة السلع الأساسية والتموينية التي تتعلق بحياة المواطن اليومية ، والتي تم الإعلان عنها بالفعل.

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