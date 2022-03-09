قرارات جديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم في تصفيات مونديال العالم 2022 بقطر

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حزمة من القرارات حول التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 أهمها تأجيل مباراة المنتخب الأوكراني والاسكتلندي وإعادة جدولتها لكي يتم لعبها في شهر يونيه.

وقال فيفا إن مكتب اللجنة المنظمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم قامت باتخاذ قرارات رئيسية مرتبطة بالمباريات الإقصائية الخاصة بمنتخبات القارة الأوروبية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وذلك بعد التشاور مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ومشاركة الاتحادات الأهلية الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف أنه تقرر تأجيل مباراة منتخب أوكرانيا واسكتلندا في المرحلة (أ) المقرر لها 3 مارس الماضي بعد مخاطبة الاتحاد الأوكراني لكرة القدم للاتحاد الدولي لكرة القدم وطالبه بتأجيل وإعادة جدولة موعد مبارياته في التصفيات المؤهلة لكرة القدم وذلك بسبب استحالة انتظام كل من عمليتي السفر والتدريبات الخاصة بالفريق في ظل الظرف الحالية التي تمر بها البلاد.



وأضاف:"في أعقاب التشاور مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ومشاركة الأربعة اتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تشارك منتخبات بلاده في مباريات المرحلة (أ) للمباريات الأوروبية الإقصائية، تم الاتفاق بالإجماع في إطار روح التضامن على قبول هذا الطلب. وبالنسبة لمباراة المنتخب الاسكتلندي والأوكراني، والتي كان مخطط لها في الأصل لأن تلعب في 24 مارس الجاري ، لقد تم تأجيلها لشهر يونيو وبالتالي، سيتم أيضاً تأجيل المباراة التي من المقرر أن يتم لعبها بين المنتخبين الفائزين من مباراة اسكتلنده ضد أوكرانيا وويلز ضد النمسا.



وأوضح:" تم الاتفاق على أن يتم لعب مباراة منتخبي ويلز والنمسا في نفس موعدا المحدد مسبقاً وهو 24 مارس/2022 بسبب الحاجة لتقليل فترة التعطيل للمباريات التنافسية المحدد بالفعل أن يتم لعبها في شهر يونيه في الجدول الذي يعتبر بالفعل مزدحم بالمواعيد والمباريات".



وقال:"تقوم الأطراف المعنية في هذه الفترة بدراسة البدائل المتاحة للفرق المتأثرة في شهر مارس. وبصورة مشابهة، سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه التعديلات والمواعيد الجديدة لتلك المباريات في الوقت المناسب وسيتم تعديل الأجندة الدولية لشهر يونيه على حسب ما هو ضروري للفرق والمنتخبات المعنية بمجرد إنهاء هذه التفاصيل.".



وأضاف أنه بالنظر إلي القرار الصادر في 28 فبراير الماضي والذي تم اتخاذه بصورة مشتركة مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا والخاص بتعليق مشاركات كل المنتخبات الروسية من المشاركة في كل من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم حتى إشعار آخر، قرر مكتب اللجنة المنظمة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم تصعيد منتخب بولندا للمباراة النهائية في المرحلة (ب) والتي كان من المقرر أن يتم لعبها في 29/مارس/2022 وستقوم في هذه المباراة بمواجهة الفائز من المباراة التي سيتم لعبها بين منتخبي السويد وجمهورية التشيك.