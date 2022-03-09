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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9-3-2022 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الأربعاء الموافق 9-3-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل):

سيكون اليوم يومًا مهمًا جدًا بالنسبة لك من وجهة نظر العمل. ستحصل على دعم رئيسك في العمل في المكتب وستكون قادرًا على الوفاء بالمسؤوليات الموكلة إليه جيدًا. 

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

يمكن لرجال الأعمال التغلب على أي نوع من العقبات. اليوم يمكنك أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة. من المرجح أن تظل الظروف مواتية في حياتك الشخصية. سوف تحصل على دعم من أفراد الأسرة. 

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

بمساعدة والدك ، ستتمكن اليوم من إكمال أي عمل غير مكتمل. يمكنك أيضًا الحصول على مزايا مالية. سيكون هناك انسجام أفضل في العلاقة مع زوجتك. يمكن لسلوك حبيبتك المحب أن يجعلك تشعر بأنك مميز.

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

ننصحك اليوم بالابتعاد عن المناقشات. تجنب وضع قدميك في شؤون الآخرين دون داع ، وإلا فقد تتسبب في مشاكل كبيرة لنفسك. بالحديث عن العمل ، فإن الحالة المزاجية لرئيسك في العمل في المكتب لن تكون جيدة اليوم

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 

 يُنصح بعدم الإهمال تجاه العمل. يحتاج رجال الأعمال إلى تجنب السفر غير الضروري. ستكون هناك سعادة وسلام في حياتك الشخصية. يمكن أن يكون هناك تحسن في صحة الأب. ومع ذلك ، في هذا الوقت يحتاجون إلى التركيز أكثر على الراحة.

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 

 من الناحية المالية ، من المحتمل أن يكون اليوم يومًا مختلطًا بالنسبة لك. إذا اتخذت قراراتك المالية بعناية ، فحينئذٍ ستنتهي جميع مشاكلك قريبًا. لن تكون مسألة الصحة جيدة اليوم. قد تشعر بالضعف والتعب. 

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

سيكون يوما سعيدا جدا قد تحصل على فرصة جيدة. من المرجح أن يحصل الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية في شراكة على نتائج جيدة لجميع قراراتهم. أولئك الذين يعملون في شركة برمجيات يمكن أن يحصلوا على النجاح. 

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

بالحديث عن الحياة الشخصية ، لن يكون مزاج زوجك جيدًا. يمكن أن يكون هناك خلاف بينكما حول مسألة صغيرة. ينصح بتجنب استخدام الكلمات الخاطئة في الغضب. يجب أن تحترم مشاعر من تحب.

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

 لا تتعجل في أمر المال ، خاصة أثناء إجراء المعاملات المالية ، يجب أن تتصرف بحكمة. إذا كنت تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية ، فاستمر في تناول الأدوية بانتظام.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

 لن يكون جو مكتبك جيدًا اليوم. يمكن لرئيسك اليوم أن يعاملك بصرامة شديدة. تجنب تكرار نفس الخطأ مرارًا وتكرارًا. 

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير): 

تجنب تكرار نفس الخطأ مرارًا وتكرارًا. يُنصح رجال الأعمال بالحفاظ على مستنداتهم المهمة آمنة

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

يُنصح رجال الأعمال بالحفاظ على مستنداتهم المهمة آمنة.. بصرف النظر عن هذا ، إذا حصلت على عرض عمل جديد اليوم ، فلا تتسرع كثيرًا. ستكون الأمور طبيعية في حياتك الشخصية.

برج برج الحمل برج الثور الجوزاء السرطان الاسد الميزان

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