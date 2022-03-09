بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى جنوب إفريقيا للقاء صن داونز

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للسفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقلع بعثة الفريق إلى العاصمة جوهانسبرج على متن طائرة خاصة، لخوض المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم السبت المقبل.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام "وي الأهلي"، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 28 محتلا المركز الأول في الدوري بينما تراجع بيراميدز للمركز الثاني برصيد 26 نقطة.