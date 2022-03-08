60 دقيقة.. هدف لأفشة.. والقائم يحرم بيراميدز من التعادل

مرت60 دقيقة من عمر اللقاء المقام بين الأهلي وبيراميدز بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف، في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام "وي الأهلي"، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممت.

تفاصيل المباراة..

صنع الاهلي هجمة في بداية شوط المباراة الأول من ناحية محمد هاني الذي مرر كرة جيدة لبيرسي تاو الذي انطلق نحوها ولكن كان شريف إكرامي حارس بيراميدز هو الأقرب.

ضغط الأهلي منافسه بيراميدز في منتصف ملعبه بشكل قوي، ووصل للمرمى عن طريق هجمة مميزة لمحمد شريف كادت أن تصيح هدف التقدم.

وصل بيراميدز على حدود منطقة جزاء الأهلي في هجمة عنترية بطلها محمد حمدي الذي تقدم وسدد كرة قوية ولكن علت المرمى.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في وجه محمد هاني في الدقيقة 18 بسبب تدخله بقوه مع عمر جابر لاعب بيراميدز.

وفي الدقيقة 21 أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في المباراة ولكن من نصيب رمضان صبحي هذه المرة، بسبب تدخله مع ياسر ابراهيم.

ووصل بيراميدز في كرة على مرمى الاهلي في الدقيقة 23 وحصل على ركنية، وحاول من خلالها تهديد مرمى الشناوي ولكن مرت الكرة بدون خطورة.

ورد الاهلي بهجمة لم تكتمل، ومرر محمد مجدي أفشة الكرة نحو محمد شريف الذي توغل داخل منطقة الجزاء لكن لم يتمكن من السيطرة على الكرة واقتنصها اكرامي.

وانفعل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على حكم المباراة وأبدى عبد الحفيظ استياءه لكن الحكم وجهه بالجلوس في مكانه.

ووصل إبراهيم عادل لاعب بيراميدز إلى منطقة جزاء الأهلي وحقق انطلاقة رائعة وسدد كرة بصعوبة كادت ان تسكن الشباك في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

ومرت الدقائق التي تبقت من الشوط الأول دون خطورة على مرمى الفريقين، وكان الاستحواذ مناصفة بين الفريقين.

وفي بداية شوط المباراة الثاني سجل محمد مجدي أفشة الهدف الأول في الدقيقة 47.من عمنر المباراة بعد مراوغة رائعة لدفاع بيراميدز وحارس المرمى شريف إكرامي ووضعها في الشباك.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة أنقذت العارضة مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من هدف مؤكد، ولم تتغير النتيجة حتى الدقيقة 60.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: ياسر إبراهيم- محمد عبدالمنعم – محمد هاني – علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمد شريف. ‏



وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:



حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي