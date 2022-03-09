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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان السيد: كفة الأهلي دائمًا الأرجح.. والسولية أفضل وسط في مصر |فيديو

الأهلي
الأهلي

قال رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر عندما يلعب بالضغط المتقدم، يستطيع التسجيل مُبكرًا في مرمى منافسيه، موضحًا أنه ينجح في استغلال المساحات في ظل العناصر القوية الذي يمتلكها في خط هجومه.

وأضاف رمضان السيد، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي لديه فريق قوي للغاية ومجموعة من اللاعبين تمكنه من حسم أي مباراة لصالحه، حيث إنه دائمًا ما تكون كفته الأرجح أمام منافسيه.

وأشار إلى أن مباراة الأهلي ضد بيراميدز، شهدت ندية كبيرة بين الفريقين، فضلًا عن أن محمد مجدي قفشة كان رائعًا خلال المباراة، في ظل تميزه في ربط الخطوط ببعضها داخل المستطيل الأخضر، والنجاح في الاستحواذ على الكرة.

واختتم تصريحاته، أن بدء موسيماني بحمدي فتحي وأليوديانج، منح عمرو السولية الراحة في ظل عدم إراحته خلال المباريات الماضية، موضحًا أن السولية يقدم مستويات مميزة للغاية مع الأحمر، حيث يعد أفضل لاعب رقم 8 في مصر ويؤدي هذا الدور بشكل جيد للغاية.

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