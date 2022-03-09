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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ارتفاع الأسعار.. بدائل توفر نفس القيمة الغذائية لـ الدجاج

الدجاج
الدجاج

ارتفعت أسعار السلع الغذائية واللحوم والدجاج خلال الفترة الماضية، مما جعل كثير من المواطنين يبحثون عن بدائل للحوم والدجاج تكون رخيصة الثمن.

بدائل الدجاج 

يحب الكثير من الأشخاص لحم الدجاج لأنه مصدر جيد للبروتين وفيتامين أ وفيتامين د وفيتامينات ب والمعادن، ولكن مع غلاء الأسعار، يبحثون عن بدائلها التي تحمل نفس القيمة الغذائية.

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1- الفاصوليا 

تعتبر الفاصوليا بديلاً غنيًا بالبروتين عن لحم الدجاج، ويمكن أن يكون ممتلئًا جدًا ومثاليًا للاستخدام في الحساء.

2- المكسرات 

المكسرات من بين المكونات المفضلة للأطباق النباتية، إنها بدائل رائعة للحوم الدجاج لأنها مليئة بالبروتين وتضيف ملمسًا للسلطات والأطباق الأخرى.

3- البطاطس 

تعد البطاطس بديلاً شائعًا آخر للدجاج واللحوم الأخرى، وغالبًا ما تستخدم في صنع نسخ نباتية من بعض الأطباق مثل البرجر والحساء.

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