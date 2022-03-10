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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحضير كبسة الدجاج على الطريقة الأصلية

الكبسة
الكبسة

تقدم الشيف خلود محمد طريقة عمل كبسة الدجاج على الطريقة الأصلية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي لعشاق الدجاج. 

 

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المقادير:
 

دجاجة مقطعة إلى 4 قطع.
3 أكواب أرز بسمتى مغسول ومنقوع في ماء مغلي.
نصف كوب زبيب.
2 بصلة مفرومة.
2 ملعقة معجون طماطم.
2 ثمرة طماطم مهروسة.
ملعقة زيت كبيرة.
ملعقة سمن.
ملعقة صغيرة بهارات كبسة.
واحدة من الليمون الأسود المجفف.
نصف ملعقة كزبرة جافة مطحونة.
رشّة كمون.
ملعقة صغيرة من الكركم.
4 حبّات من الحبهان، أو الهيل.
رشّة قرنفل مطحون.
2 ورق لورا، أو الغار.
2 أعواد القرفة.
ملح وفلفل حسب الرغبة.
 

طريقة عمل الكبسة بالدجاج:

 

أذيب السمن في مقلاة، ثم أضيف البصل وقلبه حتى يذبل.
أضف الدجاج وشوحه مع البصل حتى يتحول لونه للذهبي.
أضف معجون الطماطم والطماطم المهروسة ومختلف البهارات مع نصف ملعقة من الكركم، واستمر في التقليب بضع دقائق.
أضف الملح حسب الرغبة وكوبين من الماء إلى المزيج السابق، وقوم بتهدئة النار واترك الدجاج حتى ينضج.
قم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
أحضر وعاء صغير وضعي فيه الزيت، ثم أضيف نصف ملعقة كركم إليه مع التقليب لبضع دقائق ثم اطفئي النار.
قم بتصفية الدجاج من المرقة وضعه في صينية، ثم قم بدهن الدجاج بالكركم الذي تم تحضيره مع الزيت، واستخدم فرشاة لدهن الدجاج مع الاحتفاظ بالمرق جانبًا.
أدخل الدجاج في الفرن لمدة 30 دقيقة للتحمير، وفي هذه الأثناء حضر الأرز.
أحضر قدر وضعي فيه قليل من الزيت ثم ضعي الماء حتى الغليان، وأضف أرز البسمتي، ثم أضف كمية مناسبة من مرق الدجاج الذي تم إعداده في الخطوات السابقة.
ضع الحبهان، وورق لورا، وأعواد القرفة، والليمون الأسود، والزبيب مع الأرز.
أترك المزيج حتى الغليان، ثم قومي بتغطية القدر وضعيه على نار منخفضة حتى ينضج الأرز.
ضع الأرز في صينية التقديم وأخرجي الدجاج وضعيه أعلى الأرز وقدمي الكبسة الشهية.

أرز بسمتي طريقة عمل طريقة عمل الكبسة قرنفل الزبيب health

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