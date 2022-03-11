نشرة المرأة والصحة.. الناظر: لا ضرر من شرب الشاي بلبن .. وطريقة عمل سلطة الفاصوليا وأسباب ارتفاع ضغط الدم

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها

علق الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا، من خلال صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، على المعلومات المغلوطة والمتداولة على السوشيال ميديا عن “الشاي بلبن والنسكافية”.

وكتب الناظر في منشورة: "اعلم جيدا أنه في الإعادة إفادة!.

ارتفاع ضغط الدم يعني أن قلبك يجب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم في أنحاء الجسم.

هذه مشكلة خطيرة دائمًا وإذا تجاهلت ذلك فقد تصاب بنوبة قلبية وسكتة دماغية وفشل كلوي وفشل القلب ومشاكل في البصر والخرف الوعائي.

يرتبط حوالي 50 بالمائة من النوبات القلبية والسكتات الدماغية بارتفاع ضغط الدم، وغالبًا ما يمكن علاج ارتفاع ضغط الدم بسهولة.

إذا كنت تحاولين تقديم سلطات صحية و مختلفة على سفرتك نقدم لك اليوم طرق عمل سلطة الفاصوليا الحمراء

طريقة عمل سلطة الفاصوليا الحمراء

المقادير

2 حبة خيار مقطعة مكعبات

2 كوب فاصوليا حمراء مطبوخة

2 كوب حبات ذرة