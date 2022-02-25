لراحة جهازك الهضمي.. وصفة الفاصوليا الخضراء بالتوابل

من الصعب للغاية مقاومة الأطعمة المقلية والمالحة والحارة والمعالجة .

ولكن ، يجب أيضًا معرفة أن مثل هذه الأطعمة يمكن أن تكون ضارة للغاية بالصحة ويمكن أن تؤثر أيضًا على الجهاز الهضمي .

على هذا النحو ، إذا كنت تتطلع إلى أخذ قسط من الراحة من جميع الوجبات الخفيفة غير الصحية وغير المناسبة

هي ما تحتاجه سهل التحضير ، الطبق ليس فقط لذيذًا ، ولكنه مليء بالعناصر الغذائية أيضًا.

المقادير

فاصوليا خضراء كاملة

ملعقة كبيرة سمنة

2-3 - قرنفل

صغيرة عود قرفة

1 ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور

10-12 أوراق كاري



1 ملعقة صغيرة كزبرة مسحوق

½ ملعقة صغيرة مسحوق كركم

ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أحمر

ملح حسب الرغبة

½ ليمون

كزبرة طازجة مفرومة

طريقة التحضير

تنقع الفاصوليا ليلة ثم يسخن الزيت او السمن في قدر .

* أضيفي القرفة والقرنفل وبذور الكمون والزنجبيل الطازج وأوراق الكاري التوابل



* أضيفي الفاصوليا المنقوع والمغسول والماء والبهارات المجففة والملح .

* يطهى حتى تصبح حبوب الفاصوليا طرية وطرية.

* يُزين بعصير الليمون والكزبرة المفرومة .

* تقدم مع الأرز والسمن.