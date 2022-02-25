لراحة جهازك الهضمي.. وصفة الفاصوليا الخضراء بالتوابل

من الصعب للغاية مقاومة الأطعمة المقلية والمالحة والحارة والمعالجة .
ولكن ، يجب أيضًا معرفة أن مثل هذه الأطعمة يمكن أن تكون ضارة للغاية بالصحة ويمكن أن تؤثر أيضًا على الجهاز الهضمي .
على هذا النحو ، إذا كنت تتطلع إلى أخذ قسط من الراحة من جميع الوجبات الخفيفة غير الصحية وغير المناسبة
هي ما تحتاجه سهل التحضير ، الطبق ليس فقط لذيذًا ، ولكنه مليء بالعناصر الغذائية أيضًا.
المقادير
فاصوليا خضراء كاملة
ملعقة كبيرة سمنة
2-3 - قرنفل
صغيرة عود قرفة
1 ملعقة صغيرة كمون
½ ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور
10-12 أوراق كاري
1 ملعقة صغيرة كزبرة مسحوق
½ ملعقة صغيرة مسحوق كركم
ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أحمر
ملح حسب الرغبة
½ ليمون
كزبرة طازجة مفرومة
طريقة التحضير
تنقع الفاصوليا ليلة ثم يسخن الزيت او السمن في قدر .
* أضيفي القرفة والقرنفل وبذور الكمون والزنجبيل الطازج وأوراق الكاري التوابل
* أضيفي الفاصوليا المنقوع والمغسول والماء والبهارات المجففة والملح .
* يطهى حتى تصبح حبوب الفاصوليا طرية وطرية.
* يُزين بعصير الليمون والكزبرة المفرومة .
* تقدم مع الأرز والسمن.