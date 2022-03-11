أمطار متواصلة وتوقف الملاحة بمطروح.. شاهد

حالة الطقس في مطروح

شهدت محافظة مطروح اليوم، الجمعة طقسا سيئا بسقوط أمطار من غزيرة إلى متوسطة وانخفاض شديد في درجات الحرارة مع توقف حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط.



وشهدت مدن مرسى مطروح والضبعة والحمام والسلوم سقوط أمطار والتى استمرت منذ مساء أمس الخميس مع تزايد سرعة الرياح وانخفاض شديد في دراجات الحرارة.

كما توقفت أعمال الملاحة البحرية كما توقفت أعمال الصيد فى ظل تحذيرات خبراء الطقس من ارتفاع حركة الأمواج وعدم الاستقرار داخل البحر.

وأعلنت محافظة مطروح رفع درجة الاستعداد مع متابعة غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لحالة الطقس بالتنسيق ومجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى . مع رفع أى تجمعات لمياه الأمطار على الطرق الدولية والرئيسية والفرعية.

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