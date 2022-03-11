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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تشنج عضلات الظهر.. الأعراض وطرق العلاج

صدى البلد

يصاب العديد من الأشخاص بتشنج مفاجيء في الظهر، وهو عبارة عن تقلص في العضلات يسبب صعوبة في الحركة وآلام شديدة، لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض أسباب تشنجات الظهر والأعراض وعلاجها.


 أسباب تشنجات الظهر

1- ضعف في أوتار وعضلات الظهر:

2- الحركات الخاطئة المفاجئة، سواء الجلوس أو النوم بطريقة خاطئة وكذلك حمل الأوزان الثقيلة أو الأغراض بأسلوب غير صحيح.

3- تناول بعض الأدوية: أدوية فقر الدم وأدوية مرض السكري وأدوية السرطان،

4- إضطرابات في الأعصاب

 

أعراض تشنجات الظهر

1-أالام شديدة في الظهر: وقد تمتد هذه الآلام إلى منطقة الرقبة وصداع في الرأس.

2- صعوبة في الحركة: واضطرار المريض للبقاء في وضع منحني لتجنب المزيد من الألم.

3- تنميل ووخز في الظهر: فقد يصاحب هذه الآلام شعور بالتنميل في نفس المنطقة.


 

علاج تشنجات الظهر

1- الراحة التامة

ويفضل الإسترخاء على الفراش ببطء وبقاء الجسم ثابت لفترة، مع التنفس بعمق، وكذلك ينصح برفع الساقين على وسادة

2- الكمادات الباردة

يتم وضعها على مكان الإصابة أثناء الإستلقاء على البطن. بتكرار كل ساعتين على الأكثر بداية من الشعور بالألم وحتى وقت النوم.

3- الكمادات الدافئة

في حالة تناقص الآلام وتهدئة العضلات، يتم نقع المنشفة في ماء دافيء، ثم عصرها وتخليصها من الماء الزائد ووضعها على منطقة الإصابةلمدة 10 دقائق، أو حمام دافيء. ويحذر من إستخدام ماء ساخن لأنه يمكن أن يسبب تورم وإنتفاخ في الظهر.

4- تدليك الظهر

باستخدام بعض الزيوت كزيت الزيتون بعد تدفئته قليلاً، ويتم التدليك لمدة 10 دقائق ثم وضع منشفة دافئة على المنطقة لمدة 10 دقائق أخرى.

5- - تجنب الحركات المفاجئة

كحمل الأشياء بطريقة خاطئة والتحرك المفاجيء، والجلوس في وضع معين لفترة طويلة.

6- عدم تعرض الظهر للبرودة المباشرة من أجهزة التبريد وعدم الخروج المباشر في طقس بارد بعد التواجد في مكان حار وخاصةً بعدالإستحمام.

7- تناول الأغذية الصحية والفيتامينات

كالخضروات والفاكهة لإحتواءها على كم كبير من العناصر الغذائية.


 

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