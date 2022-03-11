بالقانون| شروط إنشاء المعاهد العالية الخاصة ..اعرفها

الكثير من طلاب المرحلة الثانوية لا يحالفهم الحظ في الإلتحاق بالجامعات و المعاهد الحكومية وذلك للعديد من الأسباب لعل أبرزها مجموع الدرجات الذي يعد الفيصل الأولي في عملية قبول طلاب الثانوية لمختلف الكليات الحكومية، الأمر الذي أوجد لديهم فكرة البحث عن بديل للإنضمام إلي مجال التعليم المراد دراسته ومن هنا جاءت فكرة " المعاهد الخاصة".

ومن ثم وضع المشرع المصري تشريع ينظم عملية إنشائها وشروط الترخيص المرتبطة بذلك وضوابط عملها بما يضمن جودة العملية التعليمية بها، إلا وهو " قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة".

ونصت المادة (4) علي أنه لا يجوز إنشاء معهد عال خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص سابق من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس المحافظة التى يقع بدائرتها مقر المعهد ووفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويجب أن يكون موقع المعهد ومبناه ومرافقه وتجهيزاته مناسبة لمقتضيات رسالته ومطابقة للمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى. ويجوز للمعهد العالى الخاص أن يستخدم مبانى ومرافق وتجهيزات هيئة تعليمية أخرى بصفة مؤقتة بشرط موافقة هذه الهيئة على ذلك كتابة.

وأشارت المادة (5)إلي إنه يشترط فى صاحب المعهد العالى الخاص ١ - أن يكون من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة، أو من النقابات، أو من الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القانون، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو جنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل.

١- ولا يجوز إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد عال خاص.

٢ - أن يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للمعهد، وتحدد بقرار من وزير التعليم مدى هذه الالتزامات وشروط الكفاية المالية والضمانات الواجب تقديمها. ووفقا للمادة (6) يقدم طلب الترخيص بإنشاء المعهد العالى الخاص إلى وزارة التعليم العالى قبل بدء الدراسة بسنة كاملة على الأقل ويجب أن يبين فى الطلب البيانات الآتية:

( أ ) اسم صاحب المعهد وممثله.

(ب) اسم المعهد والمكان الذى يوجد فيه.

(ج) الهدف من الدراسة ومدتها ونوع الطلاب (بنين - بنات - مشترك).

(د) المؤهل الدراسى المطلوب للالتحاق بالمعهد. ويرفق بهذا الطلب مشروع ميزانية تقريبى للمعهد تحدد على أساسه قيمة المصروفات التى سيدفعها كل طالب.

وترفق به أيضا خطط ومناهج الدراسة المقترحة.

وتقوم وزارة التعليم العالى ببحث طلب الترخيص للتحقق من الآتى:

( أ ) مدى ملاءمة أهداف التعليم بالمعهد للأهداف العامة للدولة.

(ب) مدى ملاءمة إنشاء المعهد المطلوب الترخيص به لسد احتياجات معينة من المستوى المحدد لخريجيه.

(ج) مدى ملاءمة خطة ومناهج الدراسة لتحقيق أهداف التعليم بالمعهد.

وعلى الوزارة أن تبلغ طالب الترخيص، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال تسعين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه.

وعلى طالب الترخيص أن يقدم إلى وزارة التعليم العالى خلال شهر من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه البيانات الآتية:

( أ ) مقر المعهد وما يشتمل عليه من مبان ومرافق والرسوم التفصيلية للمبنى.

(ب) التجهيزات والأثاثات اللازمة لسير الدراسة.

(ج) أسماء المرشحين لوظائف مدير المعهد وأعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين مع بيان: سن كل منهم، وجنسيته، وموطنه، وخبرته السابقة، ومؤهلاته مرفقا به أصل هذه المؤهلات أو صور معتمدة منها، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة بحسن السير والسلوك. ويجوز أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس أو العاملين فى النواحى الإدارية والمالية مرشحون عن طريق الندب والإعارة.