ماركا: مبابي سيوقع لريال مدريد مقابل 25 مليون يورو سنويا

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سيوقع للعملاق الإسباني ريال مدريد، الأسبوع المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن النجم الدولي الفرنسي سيحصل على مقابل انتقال يتراوح بين 60 و80 مليون يورو، مع راتب سنوي يبلغ 25 مليون يورو خالٍ من الضرائب.

وأضافت أن المفاوضات بين الجانبين كانت مكثفة خلال الأيام الماضية، حيث طلب مبابي عدم اتخاذ أي خطوات إلا بعد انتهاء مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بتأهل الفريق الإسباني لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن انتقال مبابي لريال مدريد أولوية قصوى لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي سيكون نهاية الموسم.

