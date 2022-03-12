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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالدولار الأمريكي..تعرف على سعر فستان حورية فرغلي في حبر سري

حورية فرغلي
حورية فرغلي

تألقت الفنانةحورية فرغلي خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، بإطلالة كلاسيك و أنيقة.


حيث اتدرت حورية فرغلي خلال ظهور على شاشة التلفزيون فستان ذا أكمام طويلة و قصير يصل أعلى الركبة وأتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المخملي الذي يتناسب مع الأجواء الشتوية.
كما تميز فستان حورية فرغلي في احدث ظهور لها بأنه مرصع بالفصوص التي كانت على شكل نجفة، وقد حمل التصميم توقيع دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana .


و بلغ  سعر فستان حورية فرغلي في برنامج حبر سري  4,714   دولار أمريكي أي ما يقرب من 
75 ألف جنيه مصري، واكملت إطلالتها بحذاء أسود ذا كعب عالي.


أما من الناحية الجمالية، أعتمدت حورية فرغلي على خصلات شعرها الأسود القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

من جانب آخر أكدت الفنانة حورية فرغلي، تعرضها للكثير من شائعات الوفاة خلال فترة مرضها، موضحة أن الهدف من نشر شائعات الوفاة هو ركوب الترند، قائلة: "الناس موتوني كتير قوي وأنا بعمل العملية والسبب من هذه الشائعات يبقوا ترند، والبحث عن الترند دون أي شيء حاجة مشمئزة، والمروجين لهذه الشائعات يهمهم الشهرة وتجاهل أذية الناس".

شائعات متكررة
وأضافت الفنانة حورية فرغلي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها بعد آخر عملية عملتها لم تعد تهتم بالسوشيال ميديا، متابعة: "كلام الناس كان بيضايقني وتريقه على شكلي ودمرني نفسيا وقعدت سنتين مش ببص لنفسي في المرايا بسبب السوشيال ميديا وكل اللي كانوا قريبين مني بعدوا".
 

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