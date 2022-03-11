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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

أنا ملعبتش في شكلي وكنت ملكة جمال مصر.. أبرز تصريحات حورية فرغلي

صدى البلد

أكدت الفنانة حورية فرغلي، تعرضها للكثير من شائعات الوفاة خلال فترة مرضها، موضحة أن الهدف من نشر شائعات الوفاة هو ركوب الترند، قائلة: "الناس موتوني كتير قوي وأنا بعمل العملية والسبب من هذه الشائعات يبقوا ترند، والبحث عن الترند دون أي شيء حاجة مشمئزة، والمروجين لهذه الشائعات يهمهم الشهرة وتجاهل أذية الناس".

 

شائعات متكررة

وأضافت الفنانة حورية فرغلي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها بعد آخر عملية عملتها لم تعد تهتم بالسوشيال ميديا، متابعة: "كلام الناس كان بيضايقني وتريقه على شكلي ودمرني نفسيا وقعدت سنتين مش ببص لنفسي في المرايا بسبب السوشيال ميديا وكل اللي كانوا قريبين مني بعدوا".

حورية فرغلي: اعتزال الفن وارد ومعملتش ثروة من التمثيل

 

الفنانة حورية فرغلي حورية فرغلي شائعات الوفاة حبر سري أسما إبراهيم

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