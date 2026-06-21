التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

يتساءل طلاب الثانوية العامة 2026 حاليا على درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026 ، الذي أدوه اليوم في جميع محافظات الجمهورية

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل حول درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن :

الدرجة الكلية لـ امتحان الدين ثانوية عامة 2026 من 25 درجة

للنجاح لابد من حصول الطالب على 70% من الدرجة الكلية

بالتالية درجة النجاح المطلوب الحصول عليها 17.5 درجة

امتحان الدين ثانوية عامة 2026

كان قد أدى طلاب الثانوية العامة 2026 بشعبتيها العلمية والأدبية بنظاميها الجديد والقديم صباح اليوم امتحان الدين ثانوية عامة 2026 والذي استمر زمنه من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا ، بينما استمر في مدارس المكفوفين حتى 11:30 صباحا

وشمل امتحان الدين ثانوية عامة 2026 اليوم سؤال عن أقل مده في الحمل بالنسبة للبشر ، حير الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم أثناء امتحان التربية الدينية

حيث جاء في امتحان التربية الدينية الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم ، للشعبتين العلمية والأدبية، جاء نصه كالتالي : قال تعالى في سورة لقمان: “ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي و لوالديك إلي المصير.. ” استنبط الفقهاء والمفسرون من هذه الآية أن أقل مدة للحمل للبشر هي ( ستة أشهر - سبعة أشهر- ثمانية أشهر- تسعة أشهر)

وجاء أيضا سؤال عن معنى يعظمن في قوليه تعالى ( يعظكم الله أن تهودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين) ، وجاءت الاختيارات كالتالي ( ينهاكم - يأمركم - يحذركم - يطلعكم)

كما جاء في امتحان الدين ثانوية عامة 2026 اليوم سؤال عن معنى كلمة وصب في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشكاها إلا كفر الله بها من خطاياه ) ، وجاءت الاختيارات كالتالي : ضيق الرزق - المرض الدائم - انقطاع الذرية - قطيعة الأقارب )



وقد حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وفي إطار متابعة انتظام سير الامتحانات، أكد خالد عبد الحكم، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات،أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.