وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

قدمت مذيعة موقع “صدى البلد” الإخباري، إيمان عبد اللطيف، تغطية عن مغادرة الوفد الإيراني لمقر المفاوضات الجارية في سويسرا مع الولايات المتحدة، اليوم الأحد؛ احتجاجا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت تهديدات مباشرة لطهران في حال عدم استجابتها للمطالب الأمريكية المتعلقة بلبنان وحزب الله.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قرار الانسحاب المؤقت من مقر المحادثات، جاء؛ عقب تصريحات ترامب التي هدد فيها بتوجيه ضربات "أقوى من السابق" ضد إيران إذا لم تعمل على وقف ما وصفه بدعمها لحزب الله في لبنان.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مصادر مطلعة، أن الوفد الإيراني يدرس خيارات الرد على التصعيد الأمريكي، مشيرة إلى أن هذه التصريحات ألقت بظلالها على أجواء المفاوضات وأثارت حالة من الغموض بشأن مستقبلها.