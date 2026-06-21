هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

قدمت مذيعه صدى البلد الاخبارى ايمان عبد اللطيف تفاصيل أثارت حادثة وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم، بالشيخ زايد، حالة كبيرة من الحزن في الوسط الفني خلال الساعات الماضية.

وكان كريم عبد العليم، كتب منشورًا عن الموت قبل رحيله بـ9 سنوات، وتحديدًا في ديسمبر 2017، ما أثار جدلًا حول تبوءه بوفاته مسبقًا.

وفي المنشور الذي يعود تاريخه إلى 9 ديسمبر 2017، كتب كريم عبد العليم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الموت يهمس في أذني دوماً».

نعى الفنان حسام داغر الفنان الشاب كريم عبد العليم، الذي توفي صباح اليوم إثر تعرضه لحادث سير في منطقة الشيخ زايد، معربًا عن صدمته الكبيرة لرحيله المفاجئ.