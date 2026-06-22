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الانتخابات الكولومبية على صفيح ساخن.. المرشح اليساري يرفض حسم النتيجة ويتجه للطعن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الانتخابات الكولومبية على صفيح ساخن.. المرشح اليساري يرفض حسم النتيجة ويتجه للطعن

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن المرشح اليساري في الانتخابات الرئاسية الكولومبية، إيفان سيبيدا، رفضه اعتبار النتائج الأولية المعلنة نهائية، مؤكدًا عزمه التقدم بطعون تتعلق بنحو 33 ألف مركز اقتراع قبل الاعتراف بالنتائج الرسمية.

وقال سيبيدا إن الأرقام الحالية لا تعكس النتيجة النهائية للانتخابات، مشددًا على أنه سيترقب اكتمال عملية فرز الأصوات والتحقق من جميع الملاحظات الانتخابية قبل اتخاذ موقف نهائي من النتائج.

وتأتي تصريحات المرشح اليساري في وقت تشير فيه النتائج الأولية إلى تقدم منافسه اليميني، أبيلاردو دي لا إسبرييا، في السباق الرئاسي. 

ووفقًا للمكتب الوطني للسجل الانتخابي في كولومبيا، أظهرت بيانات فرز ما يقارب 90% من الأصوات حصول دي لا إسبرييا على 50.1% من الأصوات، مقابل 48.25% لسيبيدا، بفارق يناهز 427 ألف صوت.

ومع استمرار عملية الفرز، أظهرت الأرقام اللاحقة، بعد إحصاء أكثر من 99% من الأصوات، حصول دي لا إسبرييا على 49.65% من الأصوات، بينما نال سيبيدا 48.7%، بفارق يقارب 250 ألف صوت.

الانتخابات الرئاسية الكولومبية إيفان سيبيدا أبيلاردو دي لا إسبرييا كولومبيا الانتخابات الكولومبية

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