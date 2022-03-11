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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حورية فرغلي: اعتزال الفن وارد ومعملتش ثروة من التمثيل

حورية فرغلي
حورية فرغلي

حلت الفنانة حورية فرغلي، ضيفة برنامج “حبل سري” مع الإعلامية سما إبراهيم.

قالت حورية فرغلي، إنها لم تتمكن من تجميع ثروة من المجال الفني، وذلك بسبب إنها شخص مسرف".

وأضافت: “أنا ثروتي من أهلي مش من الفن، الفلوس اللي بتيجي من التمثيل بصرفها على الشغل، يعني بشتري إكسسوارات ولبس، يعني لو المنتج مصرفش على الشغل أنا بحب أصرف على شغلي”.

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كما كشفت حورية فرغلي عن إمكانية اعتزالها الفن قائلة: “الاعتزال فكرة في دماغي بس مش دلوقتي.. كنت قريبة جدا إني أبطل تمثيل بسبب كلام الناس، وبعدين قلت لهم لو عاوزيني أعتزل هعتزل لكن لقيت كومنتات كتيرة بتدعمني”.

وأضافت النجمة حورية فرغلي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها كانت تشعر بالضيق في البداية من كثرة شائعات الوفاة ثم اعتادت الامر، مشيرة إلى أن والدتها قرأت في مرة خبر وفاته وهي تجري عملية وفزعت من الخبر ولم تطمئن حتى اطمأنت عليا.

 

حورية فرغلي الفنانة حورية فرغلي حبل سري الإعلامية سما إبراهيم القاهرة والناس قناة القاهرة والناس

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