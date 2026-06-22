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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سورمان يسجل الهدف الأول لنيوزيلندا في مرمى مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تلقى منتخب مصر الأول لكرة القدم ضربة مبكرة خلال مواجهته أمام منتخب نيوزيلندا، بعدما نجح سورمان في تسجيل الهدف الأول لصالح المنتخب النيوزيلندي عند الدقيقة 15 من زمن المباراة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026.

وجاء الهدف بعد بداية قوية من منتخب نيوزيلندا الذي استغل إحدى الفرص الهجومية ليهز شباك الفراعنة، ويضع المنتخب المصري أمام تحدٍ مبكر للعودة في النتيجة ومواصلة المنافسة على نقاط المباراة.

تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا

دخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل اختاره المدير الفني من أجل تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، مع الاعتماد على العناصر الأساسية القادرة على صناعة الفارق، في مواجهة تُعد من أهم مباريات دور المجموعات بالنسبة للفراعنة.

وجاءت اختيارات الجهاز الفني بهدف تقديم أداء قوي أمام منتخب نيوزيلندا، مع السعي لاستغلال الفرص الهجومية والعودة سريعًا إلى أجواء المباراة بعد استقبال الهدف الأول.

الفراعنة يبحثون عن أول انتصار تاريخي

يدخل منتخب مصر هذه المواجهة بطموحات كبيرة، إذ يسعى لتحقيق أول انتصار له في النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما استهل مشواره في البطولة بالتعادل، وهو ما يجعل مواجهة نيوزيلندا محطة حاسمة في مشوار المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني.

ويأمل لاعبو المنتخب الوطني في حصد النقاط الثلاث، لأنها ستمنح الفريق دفعة قوية قبل الجولة الأخيرة، كما ستقربه من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركات منتخب مصر بكأس العالم.

مباراة مصيرية في سباق التأهل

تمثل مواجهة نيوزيلندا أهمية كبيرة لمنتخب مصر، إذ إن نتيجة اللقاء قد تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة داخل المجموعة السابعة. ويحتاج الفراعنة إلى العودة سريعًا في النتيجة وتقديم أداء هجومي فعال من أجل الحفاظ على آمالهم في التأهل، وكسر العقدة التاريخية التي لازمت المنتخب خلال مشاركاته السابقة في نهائيات كأس العالم، وتحقيق إنجاز ينتظره الجمهور المصري منذ سنوات طويلة

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