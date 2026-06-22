انطلاق مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا فى كأس العالم 2026

انطلقت الآن صافرة بداية مباراة منتخب مصر بقيادة المدير الفنى حسام حسن، ضد نظيره منتخب نيوزيلندا، فى المباراة التي تجمع المنتخبين، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

يدخل منتخب مصر اللقاء بهدف الفوز لتصدر المجموعة السابعة، حيث يمتلك نقطة واحدة من التعادل في الجولة الأولى أمام بلجيكا، بينما يتصدر حاليا منتخبا بلجيكا وإيران المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

وفي خط الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور.

ويقود الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى زيكو.