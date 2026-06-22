ترتيب مجموعة السعودية بعد تعادل أوروجواي مع الرأس الأخضر في كأس العالم

واصل منتخب الرأس الأخضر كتابة فصل جديد من قصته المميزة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما فرض التعادل بنتيجة هدفين لكل فريق على منتخب أوروجواي، في المباراة التي جمعتهما فجر الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة، ليؤكد قدرته على مجاراة كبار المنتخبات في أول مشاركة له بالبطولة.



وكان منتخب الرأس الأخضر قد استهل مشواره في كأس العالم بتعادل سلبي أمام منتخب إسبانيا، قبل أن يحقق إنجازًا جديدًا في الجولة الثانية، بعدما سجل أول أهدافه في تاريخ مشاركاته بالمونديال، وخرج بنقطة ثمينة أمام منتخب أوروجواي، ليحافظ على آماله في التأهل إلى الدور المقبل.

أحداث المباراة

بدأ اللقاء بإثارة كبيرة، حيث افتتح كيفن بينا التسجيل لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة الحادية والعشرين، ليصبح صاحب أول هدف لبلاده في تاريخ نهائيات كأس العالم. وقبل نهاية الشوط الأول، نجح منتخب أوروجواي في العودة، بعدما أحرز ماكسيميليانو أراوخو هدف التعادل في الدقيقة الرابعة والأربعين.



وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، منح أوجستين كانوبيو منتخب أوروجواي هدف التقدم، لينتهي النصف الأول بتقدم الفريق بهدفين مقابل هدف.



وخلال الشوط الثاني، واصل منتخب الرأس الأخضر ضغطه حتى استغل هيليو فاريلا خطأ من الحارس فرناندو موسليرا، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة الحادية والستين، ويحصد منتخب بلاده نقطة مستحقة.

ترتيب المجموعة الثامنة

رفع منتخب الرأس الأخضر رصيده إلى نقطتين من تعادلين أمام إسبانيا وأوروجواي، ليظل منافسًا بقوة على إحدى بطاقات التأهل قبل مواجهة السعودية في الجولة الأخيرة.



في المقابل، وصل رصيد أوروجواي إلى نقطتين أيضًا، وأصبح مطالبًا بتحقيق الفوز على إسبانيا في الجولة الختامية للحفاظ على فرصه في العبور إلى الدور التالي.

وجاء ترتيب المجموعة الثامنة كالتالي: إسبانيا في الصدارة برصيد أربع نقاط، تليها أوروجواي برصيد نقطتين، ثم الرأس الأخضر بنفس الرصيد، بينما تحتل السعودية المركز الرابع برصيد نقطة.