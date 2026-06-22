حكم قراءة الفاتحة عند استفتاح الدعاء.. هل وردت عن النبي؟

يتساءل كثيرون عن حكم قراءة سورة الفاتحة عند استفتاح الدعاء، حيث تعد الفاتحة أعظم سور القرآن الكريم وأعظمها قدرا، ويهتم عدد كبير من الناس بمعرفة فضل قراءتها قبل الدعاء وفي السطور التالية نعرض الحكم الشرعي لقراءة الفاتحة قبل الدعاء.

حكم قراءة الفاتحة في بداية الدعاء

وفي السياق، أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز شرعا للمسلم أن يقرأ الفاتحة في بداية الدعاء وعقب الصلوات المكتوبة؛ فقد ورد في السنة النبوية المطهرة أنَّ لها فضلًا عظيمًا، وورد أيضًا أنَّ لقراءتها خصوصية في إنجاح المقاصد وتيسير الأمور.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أن قراءةُ الفاتحة في استفتاح الدعاء أو اختتامه أمرٌ مشروعٌ بعموم الأدلة الشرعية المتكاثرة التي تدل على خصوصية الفاتحة في إنجاح المقاصد وتيسير الأمور.

حكم قراءة الفاتحة عند استفتاح الدعاء

واستدلت الإفتاء بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الإمام مسلمٌ وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ؛ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي -وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي-، فَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ? قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».

وأوضحت الإفتاء أن إعطاء الله تعالى للعبد سُؤْله -أي ما يدعو به- عام في جميع الموضع، كما أنَّ متعلَّق الاستعانة محذوف، وهذا يقتضي الإطلاق، فيدلّ على مشروعية الاستعانة بالله في كل شيء بقراءة الفاتحة عند استفتاح الدعاء.

شرف سورة الفاتحة وبيان أسمائها

وذكرت الإفتاء شرف سورة الفاتحة وأسماءها قائلة إن الله تعالى قسمها بينه وبين عبده، ولا تصح القراءة في الصلاة إلا بها، ولا يلحق عمل بثوابها؛ وبهذا المعنى صارت أم القرآن العظيم.

وأشارت إلى كثرة أسمائها، منوهة بأن كثرة الأسماء تدل على شرف المُسَمَّى، ولأن من أسمائها: أنها سورة الدعاء، وسورة المناجاة، وسورة التفويض، وأنها الراقية، وأنها الشفاء، والشافية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنها لكل داء»، وقالوا: إذا عُلِلْتَ أو شَكَيْتَ فعليك بالفاتحة؛ فإنها تَشْفِي.

ويدلُّ على ذلك أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة في "المُصَنَّف" (7/ 98، ط. دار الفكر) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: "مَن قرأ بعد الجمعة فاتحةَ الكتاب وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ حفظ ما بينه وبين الجمعة".

هل ورد عن النبي قراءة الفاتحة قبل الدعاء؟

لم يرد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن النبي ﷺ كان يبدأ دعاءه بقراءة سورة الفاتحة، وإنما كان من هديه أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة والسلام عليه، ثم يدعو بما شاء.

آداب الدعاء

الثناء على الله تعالى وتمجيده.

الصلاة على النبي ﷺ.

الإخلاص وحضور القلب.

استقبال القبلة ورفع اليدين في المواضع المشروعة.

الإلحاح في الدعاء وحسن الظن بالله.

أفضل دعاء لجلب خيري الدنيا والآخرة

اللهم افتح لنا في هذا العام أبواب الخير والبركات.

اللهم اجعل أيامنا القادمة مليئة بالطاعة والرضا.

اللهم ارزقنا التوفيق في أمور ديننا ودنيانا.

اللهم احفظنا وأهلنا وأحبابنا من كل سوء ومكروه.

دعاء العام الهجري الجديد لجلب الرزق، ويستحب أن يقول المسلم مع بداية العام اللهم فك الكرب، ويسر الرزق، وأذهب اللهم عنا الحزن والبلاء، ربنا لك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد ربنا على رزقتنا وأوليت.

اللهمّ افتح علينا أبواب رزقك الحلال، وارزقنا من واسع فضلك. اللهمّ اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهمّ أيقظني على رزقٍ لم أتوقعه، وعلى خيرٍ لم أفكر به، وعلى تحقيق أمنيات ظننتُ أنها مستحيلة.

يا كريم من رزقك الحلال أرزقني ومن العافية زدني وبمغفرتك ورحمتك يشملني يا سامع الدعاء يا واسع العطاء اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاء من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني.

أسألك اللهم أن تفرج الكرب، وأن تكفينا الهم، وأنت تباعد بيننا وبين الأحزان والأنكاد اللهم يسر الحال لجميع المسلمين، وارزقهم اللهم من بركات السماء، وخيرات الأرض اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم وعطيتك الجزلى ان ترزق زوجى من حيث لا يحتسب وتصب عليه الرزق صبا ولا تجعل عيشه كدا وتغدق عليه من كل خير.

دعاء العام الجديد لجلب الرزق اللّهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بكَ من الفضيحتين الفقر والدّين، اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صلي على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين.

أدعوك دعاء مَن اشتدّت فاقته وضعفت قوّته وقلّت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه مِن الذنوب إلا أنت، فصلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي مِن ضرّ، إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم غَشِّني بالرحمة، وارزقني التوفيق والعصمة، وطهِّر قلبي من غياهب التهمة، يا رحيمًا بعباده المؤمنين. ربّ أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر عليّ، واهدني ويسر الهدى اليّ، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شاكراً، ولك ذكاراً، ولك رهابًا، ولك مطواعاً، ولك مخبتاً، أوّاهاً، منيباً، ربّ تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حُجتي، واهدِ قلبي، وسدد لساني.