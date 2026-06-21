دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح .. 15 كلمة للأمهات لا ترد

يكثر البحث عن دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح، مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وختام العام الدراسي 2025/2026 ومع الإيمان بفضل الدعاء في تحقيق المستحيل ورد القضاء، ينبغي أن تحرص كل أم على ترديد دعاء الأمهات لطلاب الثانوية العامة بالنجاح والتوفيق.

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح

ودعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح، من شأنه أن يستجاب في أوقات الإجابة وفي كل وقت من الأوقات حيث أخبر الحق سبحانه بأنه مجيب قريب، فقال جل شأنه:"وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ".

كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الدعاء فقال صلوات الله وسلامه عليه:"ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر"، وعنه:"أيها الناس اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم ما تدعون أصم ولا غائبًا، إنما تدعون سميعًا بصيرًا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته".

ووسط قلق امتحانات الثانوية العامة كن عوناً لهم بالدعاء التالي:

- «اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم، اللهم ذكرهم إذا نسوا، اللهم علمهم إذا جهلوا».

- «اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا، اللهم ذكرهم عند السؤال، وألهمهم الاجابة الصحيحة».

- «اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم، اللهم اكتب لهم النجاح في الدنيا وفى الآخرة، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم».

- «اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة، اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل».

- «اللهم احفظ لي أولادي ووفقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزيّنهُ في قلوبهم، وكره إليهم الكُفر والفسوق والعصيان».

دعاء لمن يخاف من الامتحانات

يأتي دعاء الامتحان من آيات القرآن الذي يخلص الطلاب من النسيان ويثبت الحفظ، فبذكر الله تطمئن القلوب.

1. « رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي».

2. « رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا».

3. « وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا».

4. « رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ».

5.« وَابْتَغِ فِيمَآ آتَاكَ اللّهُ الدّارَ الاَخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُفْسِدِينَ » الآية 77 من سورة القصص.

6. « وَلاَ تَقْولَنّ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلاّ أَن يَشَآءَ اللّهُ وَاذْكُر رّبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىَ أَن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24)» من سورة الكهف.

7. « قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصّخْرَةِ فَإِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلاّ الشّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا » الآية 63 من سورة الكهف.

8. « سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىَ » الآية 6 من سورة الأعلى.

أدعية للنسيان في الامتحان

وحتى يتذكر الطالب الإجابات في امتحانات الثانوية العامة، حددت دار الإفتاء المصرية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة، دعاء النسيان في الامتحان، التي يستطيع الطلاب ترديدها سواء داخل اللجنة أو قبل الدخول للقدرة على التحصيل والتركيز، وكانت أبرز وأهم أدعية النسيان في الامتحانات، كالتالي:

- «اللهم إني أسالك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

- «اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام، ربّ ادخلني مدخل صدق، واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم نوّر بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين».

دعاء التوفيق لطلبة الثانوية العامة

اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئا يقول له: كن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

اللهم إن شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعلمني كيف أشكرك، يا من لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، الحمد لله يجيب من ناداه نجيا، ويزيد من كان منه حييا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا - ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطاوعا، لك مخبتا، إليك أواها منبيا، الحمد لله رب العالمين حمدا لشكره أداء، ولحقه قضاء، ولحبه رجاء ولفضله نماء ولثوابه عطاء».

دعاء التوفيق في الامتحان للأولاد

« اللهم اشرح صدورهم، ويسر أمورهم، واكتب لهم النجاح فى الدنيا وفى الآخرة، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم».

« اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهم الإجابة عند السؤال، والنجاح في الامتحان».

«اللهم إنا نسألك لهم التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة اللهم أرزقهم نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل، اللهم قهم شر الإنس والجان، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وصفحا جميلا وشكرا كثيرا، ورزقا وفيرا».

«اللهم يا من قلت وقولك الحق " وعلمناه من لدنا علما"، ارزقهم من لدنك علما يقربهم إليك، يا الله اجعلهم من عبادك المتقين وعلمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم، وزدهم علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين».

«اللهم أخرجهم من ظلمات الدهر، وأكرمهم بنور الفهم، وافتح عليهم بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لهم أبواب فضلك، وانشر لهم من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين».