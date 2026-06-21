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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف
ايمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف كشف المستشار جمال شمس نقيب محامي 6 أكتوبر والشيخ زايد السابق رئيس هيئة الدفاع عن أسرة هدير شعبان ضحية حادث سيارة القهوة بمنطقة حدائق الأهرام عن تطورات جديدة في الحادث أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة التي تواصل تحقيقاتها وجمع كافة الأدلة والتحريات الخاصة بالواقعة.

وقال شمس إن تفريغ بعض كاميرات المراقبة كشف عن كذب رواية المتهمين أن السيارة كانت تسير على سرعة 60 كيلو وهو ما يتنافى مع حجم الإصابات في جسد هدير رحمة الله عليها والتلفيات بالسيارتين حيث أن بعض مقاطع الفيديو أظهرت سير السيارة على ما يقارب من 140 كيلو.

وأضاف أن النيابة مازالت تنتظر التحريات النهائية حول ملابسات الحادث وتفريغ كاميرات لخط سير السيارة كامل منذ بداية خروج المتهمين من البوابة الرابعة حتى مسرح الحادث والتي تبلغ قرابة 800 متر لمضاهاة ما تظهره الكاميرات بأقوال الشهود التي أشارت إلى قيادة المتهمة جودي.هـ السيارة وإطاحتها بالمجني عليها أثناء توقفها بجوار سيارة القهوة، فيما تنتظر النيابة التقرير الخاص بفحص المهندس الفني للسيارة المتسببة في الحادث.

بائعة الشاى واقعة الشاى الشاى

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