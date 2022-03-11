حورية فرغلي: "الناس موتوني كتير بشائعات الوفاة والبحث عن الترند شيء مشمئز"

أكدت النجمة حورية فرغلي، تعرضها للكثير من شائعات الوفاة خلال فترة مرضها، موضحة أن الهدف من نشر شائعات الوفاة هو ركوب الترند، قائلة: "الناس موتوني كتير قوي وأنا بعمل العملية والسبب من هذه الشائعات يبقوا ترند، والبحث عن الترند دون أي شئ حاجة مشمئزة، والمروجين لهذه الشائعات يهمهم الشهرة وتجاهل أذية الناس".

وأضافت النجمة حورية فرغلي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها كانت تشعر بالضيق في البداية من كثرة شائعات الوفاة ثم اعتادت الامر، مشيرة إلى أن والدتها قرأت في مرة خبر وفاته وهي تجري عملية وفزعت من الخبر ولم تطمئن حتى اطمأنت عليا.

وردت الفنانة حورية فرغلي، على شائعات خلافها مع النجمة فيفي عبده، قائلة: "أنا وفيفي عبده حبايب وبموت فيها ومن ضمن الناس اللي بتسأل عليا وعزة بنتها صحبتي، وهي ست جدعة ودمها خفيف ولما عاشرتها جميلة جدا ودمها خفيف وصريحة في الحب والكره"، كما كشفت حورية فرغلي عن شرائها حصان بمليون جنيه استرليني، قائلة "الحصان مات بس في عندي أسرة منه".