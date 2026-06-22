حسام حسن باكيا: قولت للاعيبة بين الشوطين.. مصر لازم تفرح

لم يتمالك حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، دموعه عقب الفوز التاريخي الذي حققه الفراعنة على منتخب نيوزيلندا، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مؤكداً أن هذا الانتصار يمثل لحظة استثنائية لكل المصريين، وليس للجهاز الفني أو اللاعبين فقط.

دموع الفرح بعد صافرة النهاية

ظهر حسام حسن متأثراً للغاية خلال تصريحاته عقب المباراة، بعدما نجح منتخب مصر في تحقيق أول انتصار في تاريخه ببطولات كأس العالم، وهو الإنجاز الذي وضع المنتخب في صدارة مجموعته وقرّبه من مواصلة المشوار في البطولة.

وقال المدير الفني: “إحساسي هو نفس إحساس الشعب المصري بالضبط، الحمد لله أننا فرحناهم، وهذا أهم شيء بالنسبة لنا.”

رسالة شكر إلى الجماهير المصرية

وحرص حسام حسن على توجيه رسالة خاصة إلى الجماهير المصرية التي ساندت المنتخب سواء من داخل ملعب المباراة أو من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن الحضور الجماهيري الكبير منح اللاعبين دفعة معنوية هائلة.

وأضاف: “الجماهير هنا جعلتنا نشعر وكأننا نلعب في مصر، شكراً لكل من حضر وساند المنتخب، وشكراً للشعب المصري الطيب ولكل الناس الغلابة الذين كانوا يدعون لنا.”

إشادة بدعم الشعب المصري

وأكد المدير الفني أن ثقة الجماهير كانت أحد أهم أسباب تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مشيراً إلى أن اللاعبين كانوا يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبذلوا كل ما لديهم لإسعاد الملايين من المصريين.

وأوضح أن روح الفريق والإصرار على تحقيق الفوز ظهرا بوضوح طوال المباراة، وهو ما تُوج بانتصار مستحق يعكس شخصية المنتخب.

بداية جديدة للفراعنة

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد أن الفرحة بالفوز لن تستمر طويلاً، لأن المنتخب تنتظره مواجهة قوية أمام إيران لحسم صدارة المجموعة، مشدداً على أن الجهاز الفني واللاعبين سيبدأون الاستعداد للمباراة المقبلة بكل تركيز، من أجل مواصلة كتابة التاريخ وتقديم بطولة تليق باسم الكرة المصرية وطموحات جماهيرها.