تفاصيل إصابة حمدي فتحي وحسام عبد المجيد في مباراة نيوزيلندا

أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، أن حمدي فتحي لاعب المنتخب اشتكي من آلام في العضلة الخلفية وهو ما تسبب في استبداله في مباراة نيوزيلندا بكأس العالم 2026.

وأضاف أبوالعلا أن حسام عبد المجيد تعرض لارتطام بالرأس مع مهاجم نيوزيلندا خلال اللقاء، ما تسبب في خروجه ومشاركة محمد عبدالمنعم بدلا منه .

فوز مهم

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزاً تاريخياً على نظيره النيوزيلندي (3 – 1) في المواجهة التي شهدها ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة في النسخة رقم 23 للبطولة.

وأحرز فين سورمان قلب الدفاع هدف التقدم للمنتخب النيوزيلندي في الدقيقة 15 من ضربة رأس بعد أن تلقى عرضية من ركنية نفذها تيم باين .

وأدرك مصطفى زيكو التعادل في الدقيقة 58 بعد أن تلقى عرضية نموذجية من محمد هاني قابلها بضربة رأس ولا أروع في سقف مرمى كروكومب وهو الهدف الدولي الثالث له في رابع مباراة له بقميص منتخب مصر .

وعند الدقيقة 67 رجح القائد محمد صلاح كفة الفراعنة وصدر الفرحة لأكثر من 100 مليون مصري ودخل التاريخ أيضاً بعد أن سجل ثالث أهدافه في كأس العالم منفرداً بصدارة الهدافين .

وأضاف البديل محمود حسن تريزيجيه الهدف الثالث في الدقيقة 82 بضربة رأس من الوضع طائراً بعد أن تلقى عرضية من ركنية نفذها صلاح بنفسه