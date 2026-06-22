أحمد موسى: مصر جاهزة لاستضافة كأس العالم.. وإمكاناتنا لا تقل عن مونديال أمريكا

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تمتلك اليوم جميع المقومات اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن الطفرة الكبيرة التي شهدتها الدولة في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة جعلتها قادرة على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية العالمية بكفاءة عالية.

العديد من التحديات

وأوضح موسى خلال لقائه في برنامج «قبل الماتش» على قناة «صدى البلد»، مع الإعلاميين محمد ثروت وعمرو رمزي، أن شبكة الطرق والكباري الحديثة التي تم تنفيذها أسهمت في حل العديد من التحديات التي كانت تعوق استضافة البطولات الكبرى في السابق، خاصة فيما يتعلق بسهولة التنقل بين المطارات والملاعب والمدن المختلفة.

وأشار إلى أن مصر شهدت تطورًا هائلًا في مجالات الإنشاءات الرياضية والبنية التحتية، مؤكدًا أن تجهيز الملاعب الحديثة وتوافر وسائل النقل المتطورة يمثلان عنصرين أساسيين في أي ملف ناجح لاستضافة كأس العالم.

شبكة الطرق الجديدة

وأضاف أن ما كان يستغرق ساعات طويلة من التنقل في الماضي أصبح اليوم أكثر سهولة؛ بفضل شبكة الطرق الجديدة، لافتًا إلى أن مصر باتت تمتلك قدرات تنظيمية تؤهلها لاستضافة بطولة لا تقل في مستواها عن النسخ العالمية التي تقام حاليًا.

وتحدث موسى عن تنوع وتطور المنشآت الرياضية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من الملاعب الحديثة والمجهزة وفق المعايير الدولية، إلى جانب المطارات وشبكات النقل والفنادق التي تدعم استضافة الوفود والجماهير من مختلف أنحاء العالم.

إمكانات تنظيمية وسياحية

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر أصبحت جاهزة لاستضافة كأس العالم في أي وقت، في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وإمكانات تنظيمية وسياحية ورياضية متكاملة.

